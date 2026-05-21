Alemania confirmó la lista para el Mundial y sorprendió con la vuelta de Manuel Neuer

Resumen para apurados
- Julian Nagelsmann convocó al arquero Manuel Neuer a la selección de Alemania para el Mundial 2026 tras pedirle que revoque su retiro y asuma la titularidad del equipo.
- Neuer, de 40 años, se había retirado en 2024. Su regreso generó polémica al desplazar a Oliver Baumann del arco titular y desató críticas de figuras como Kahn y Matthäus.
- El regreso del histórico portero plantea dudas sobre su rendimiento físico a su edad y marca un desafío en la gestión del plantel alemán ante la alta exigencia del torneo.
Alemania presentó su lista definitiva para el Mundial 2026 y la gran noticia fue el regreso de Manuel Neuer, que volverá a defender el arco de la selección después de casi dos años alejado del equipo nacional.
El histórico arquero de 40 años había anunciado su retiro internacional en 2024, aunque finalmente aceptó volver tras un pedido directo del entrenador Julian Nagelsmann, que lo incluyó entre los 26 convocados para la Copa del Mundo.
El regreso que desató la polémica
La decisión del cuerpo técnico alemán no pasó inadvertida y rápidamente generó repercusiones dentro y fuera del país. El principal afectado fue Oliver Baumann, arquero que había ocupado el puesto de titular durante el último tiempo y que ahora deberá volver al banco de suplentes.
Nagelsmann explicó públicamente los motivos de la convocatoria y dejó en claro que considera a Neuer como el mejor arquero disponible para afrontar el torneo.
“Estamos planificando con él como nuestro número uno”, aseguró el DT alemán.
El entrenador también reconoció que la noticia fue difícil de comunicarle a Baumann y reveló que mantuvo conversaciones privadas con ambos futbolistas antes de hacer oficial la lista.
Críticas y debate en Alemania
La vuelta de Neuer abrió un fuerte debate en el fútbol alemán. Uno de los que cuestionó la situación fue el histórico Lothar Matthäus, campeón del mundo en 1990, que criticó especialmente cómo la federación manejó la decisión.
Por su parte, el exarquero Oliver Kahn también expresó dudas sobre el regreso del capitán alemán debido a las exigencias físicas que implica disputar una Copa del Mundo a los 40 años.
“El cuerpo necesita más tiempo para recuperarse. Jugar un Mundial a este nivel sería un desafío enorme”, sostuvo Kahn en la televisión alemana.
Una Alemania llena de figuras
Más allá de la polémica alrededor de Neuer, Alemania llegará al Mundial con un plantel repleto de figuras internacionales. Entre los convocados aparecen nombres como Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sané y Antonio Rüdiger.
Nagelsmann defendió la conformación del equipo y aseguró que el grupo llega consolidado después de los últimos años de trabajo.
La lista completa
Arqueros: Oliver Baumann, Lennart Grill, Manuel Neuer, Alexander Nübel
Defensores: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw
Mediocampistas: Nadiem Amiri, León Goretzka, Pascal Gross, Kai Havertz, Josué Kimmich, Jamal Musiala, Félix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller, Florian Wirtz
Delanteros: Maxi Beier, Jamie Leweling, Leroy Sané, Deniz Undav, Nick Woltemade