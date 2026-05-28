Córdoba: la Justicia confirmó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

La joven había recibido la primera dosis de la vacuna de vector adenoviral el 15 de julio de 2021 en el Orfeo Superdomo de Córdoba. Seis días después comenzó con fuertes cefaleas y vómitos, síntomas que derivaron en una internación de urgencia. Los estudios médicos determinaron que padecía síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT), también conocido como VITT, una afección asociada en raros casos a determinadas vacunas contra el Covid-19.