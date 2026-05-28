Cuatro temblores sorprendieron a tres provincias durante la madrugada

La noche del miércoles y las primeras horas del jueves estuvieron marcadas por una seguidilla de temblores que se percibieron en distintas zonas del país. Los temblores se registraron en las provincias de Córdoba, Mendoza y Neuquén. Los eventos ocurrieron con pocos minutos de diferencia y fueron reportados durante la madrugada, según el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.