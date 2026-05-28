Cuatro temblores sorprendieron a tres provincias durante la madrugada

Resumen para apurados
- El INPRES registró cuatro sismos de entre 2,6 y 3,9 de magnitud en Córdoba, Mendoza y Neuquén entre la noche del miércoles y el jueves, alertando a la población.
- Los temblores ocurrieron con pocos minutos de diferencia. Córdoba registró dos sismos (3,2 y 3,9), Mendoza uno de 3,7 y Neuquén el último de 2,6 a 8 kilómetros de profundidad.
- Esta seguidilla de movimientos vuelve a poner el foco en la constante actividad sísmica y tectónica de las provincias argentinas, especialmente en la región de los Andes.
La noche del miércoles y las primeras horas del jueves estuvieron marcadas por una seguidilla de temblores que se percibieron en distintas zonas del país. Los temblores se registraron en las provincias de Córdoba, Mendoza y Neuquén. Los eventos ocurrieron con pocos minutos de diferencia y fueron reportados durante la madrugada, según el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
Córdoba registró dos sismos en apenas diez minutos
Los primeros movimientos ocurrieron en Córdoba. El primero se produjo a las 23:59 del miércoles y alcanzó una magnitud de 3,2. La secuencia generó preocupación momentánea entre vecinos que reportaron vibraciones y movimientos en viviendas.
Minutos después, a las 00:09, se registró un segundo temblor que tuvo una intensidad mayor y llegó a los 3,9 grados. Ambos episodios fueron percibidos por habitantes de distintas localidades cordobesas debido a la cercanía temporal y la magnitud alcanzada.
Mendoza y Neuquén también registraron movimientos sísmicos
Luego de los temblores en Córdoba, otro movimiento sísmico se produjo a las 00:15 en Mendoza. En este caso, el sismo alcanzó una magnitud de 3,7.
Más tarde, ya durante la madrugada del jueves, un nuevo evento fue detectado en Neuquén. El movimiento ocurrió a la 1:58 y tuvo una magnitud de 2,6, con una profundidad estimada en 8 kilómetros.
La actividad sísmica registrada en varias provincias durante pocas horas volvió a poner el foco en los movimientos tectónicos frecuentes en distintas regiones argentinas, especialmente en áreas cercanas a la cordillera de los Andes.