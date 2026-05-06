De cuánto es el monto de la Tarjeta de Alimentar en mayo de 2026

Resumen para apurados
- ANSES pagará en mayo de 2026 la Tarjeta Alimentar sin aumentos en Argentina, pese a la suba del 3,4% en la AUH, para asistir a familias con hijos menores de 14 años.
- La AUH sube por inflación, pero la Tarjeta Alimentar mantiene montos fijos de $52.250 a $108.062 según la cantidad de hijos, afectando el ingreso neto de los beneficiarios.
- Esta brecha entre haberes ajustables y bonos fijos anticipa una mayor presión económica sobre los hogares vulnerables, que dependen de estos montos para cubrir la canasta básica.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá aumento en mayo de 2026, pero la Tarjeta Alimentar seguirá con los mismos valores que se vienen pagando. Ese cruce vuelve a impactar en el ingreso final que recibe cada familia.
El monto no se explica con una sola cifra. Hay que sumar la AUH que se cobra en el mes, considerar la retención del 20% y agregar el refuerzo alimentario cuando corresponde.
En ese sentido, también hay diferencias según la situación de cada hogar. No es igual el cobro con un hijo que con dos o tres, ni cuando intervienen prestaciones como AUH por discapacidad o Asignación por Embarazo.
El resultado también puede cambiar si hay AUH por discapacidad, Asignación por Embarazo, Complemento Leche o algún pago acumulado por Libreta AUH ya aprobado.
De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en mayo de 2026
La Tarjeta Alimentar seguirá en $52.250 para familias con un hijo. Es el valor base que también corresponde a embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo.
Para quienes tienen dos hijos, el monto pasa a $81.936. En los casos con tres hijos o más, el refuerzo llega a $108.062, que es el valor máximo vigente.
El pago no se calcula como porcentaje de la AUH. Es un monto fijo que ANSeS deposita automáticamente cuando el titular está dentro del padrón. La acreditación se hace junto con la asignación, pero aparece como un concepto separado en la liquidación mensual.
AUH: así serán los aumentos en el mes de mayo de 2026
La AUH aumenta en mayo un 3,4%, según la movilidad mensual que toma la inflación de marzo.
Con ese ajuste, la asignación queda en $141.312,64 por hijo. Ese es el valor total informado por ANSeS.
El monto que llega a la cuenta es menor. La ANSeS paga el 80% y retiene el 20% para la Libreta AUH.
En mayo, el monto que llega a la cuenta será de $113.050,11 por hijo, mientras que $28.262,53 quedarán retenidos hasta la presentación de la Libreta AUH.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en mayo
La Tarjeta Alimentar corresponde a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive. También la cobran embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo.
En familias con hijos con discapacidad, el beneficio no tiene límite de edad. Se mantiene mientras se cumplan las condiciones. No hace falta hacer ningún trámite. ANSeS la liquida automáticamente con los datos del grupo familiar.
Por eso conviene revisar que los vínculos familiares y la información personal estén actualizados en Mi ANSeS.
Requisitos para cobrar la AUH en mayo de 2026
Ser argentino o tener al menos 2 años de residencia legal en el país si sos extranjero.
Presentar DNI del titular y de los hijos.
Tener hijos menores de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).
Estar desocupado, trabajar en la economía informal, ser personal de casas particulares o monotributista social.
No superar los ingresos máximos definidos por ANSeS para acceder a la prestación.
Presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad para cobrar el 20% retenido.