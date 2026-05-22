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Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán cambios profundos en lo que queda de mayo, según Ludovica Squirru

Mayo trae cambios emocionales, decisiones importantes y nuevas oportunidades para algunos signos del horóscopo chino. Según Ludovica Squirru, será un período clave para ordenar vínculos, hábitos y prioridades personales.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Hola
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru previó en Argentina que los signos de Conejo, Perro, Caballo y Tigre afrontarán profundos cambios emocionales y laborales en lo que queda de mayo.
  • Las transiciones ocurrirán mediante decisiones clave, renovación de hábitos y ordenamiento de relaciones, ayudando a estos signos a superar tensiones acumuladas recientemente.
  • Se espera que este período de inflexión promueva un mayor bienestar interno, estabilidad afectiva y nuevas oportunidades profesionales para afrontar el resto del año lunar.
Resumen generado con IA

Mayo se presenta como un mes de movimientos intensos para algunos signos del horóscopo chino. Según las predicciones de Ludovica Squirru, cuatro animales del zodíaco oriental atravesarán transformaciones profundas que impactarán tanto en lo emocional como en lo laboral y personal. Será un período marcado por decisiones importantes, cierres de etapas y nuevos comienzos.

Horóscopo chino: qué signos tendrán avances en el amor y el dinero en lo que queda de mayo, según Ludovica Squirru

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En medio del Año del Caballo, la reconocida astróloga anticipó que ciertos signos deberán adaptarse a cambios inesperados, replantear vínculos y salir de situaciones que venían arrastrando desde hace tiempo. Para muchos, estas semanas podrían representar un verdadero punto de inflexión.

Horóscopo chino: los signos que vivirán cambios importantes y decisiones clave durante mayo

Mayo llega con una energía de transformación y búsqueda de equilibrio para varios signos del horóscopo chino. Según las predicciones de Ludovica Squirru, será un período marcado por la necesidad de ordenar emociones, revisar vínculos y tomar decisiones relacionadas con el hogar, el amor y la estabilidad personal.

La astróloga también advierte que estas semanas favorecerán las alianzas, los compromisos y los cambios de hábitos. Limpiar ambientes, modificar rutinas y alejarse de situaciones negativas será fundamental para atravesar este período con mayor claridad emocional y bienestar interno.

Conejo: emociones a flor de piel y búsqueda de paz

Para el Conejo, mayo estará atravesado por una sensibilidad más profunda y una mayor conexión con lo emocional. Habrá necesidad de refugiarse en vínculos afectivos y compartir tiempo con personas que transmitan tranquilidad y contención.

Será una etapa ideal para fortalecer lazos familiares, sanar conflictos del pasado o reconciliarse con alguien importante. Además, pequeños cambios en la rutina o en la organización cotidiana podrían ayudar a recuperar estabilidad y bienestar.

Perro: replanteos emocionales y renovación personal

El signo del Perro vivirá semanas de reflexión sobre sus relaciones y su manera de vincularse emocionalmente. La energía del mes potenciará la percepción y permitirá identificar qué personas aportan bienestar y cuáles generan desgaste emocional.

Durante mayo también habrá una fuerte necesidad de ordenar el hogar, limpiar espacios y recuperar equilibrio interno. Los hábitos saludables, el descanso y el cuidado personal tendrán un papel clave para atravesar este período de manera más armónica.

Caballo: decisiones afectivas y nuevos comienzos

Para quienes pertenecen al signo del Caballo, mayo será especialmente intenso. Habrá una fuerte necesidad de recuperar independencia y volver a enfocarse en proyectos o deseos personales que habían quedado relegados.

En el plano afectivo, surgirán situaciones que obligarán a replantear vínculos y tomar decisiones importantes. Además, será un momento favorable para iniciar actividades, viajar, hacer cambios en el hogar o poner en marcha proyectos personales. La clave estará en evitar reacciones impulsivas y confiar más en la intuición.

Tigre: oportunidades laborales y necesidad de equilibrio

El Tigre atravesará un mes positivo para avanzar en cuestiones laborales y económicas que venían demoradas. La energía de mayo potenciará su liderazgo y le dará más seguridad para tomar decisiones importantes o establecer límites en relaciones personales y laborales.

También podrían aparecer oportunidades inesperadas gracias al apoyo de personas influyentes o cercanas. Sin embargo, será fundamental encontrar espacios de calma para evitar el agotamiento y no absorber problemas ajenos.

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