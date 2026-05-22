Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán cambios profundos en lo que queda de mayo, según Ludovica Squirru

Mayo se presenta como un mes de movimientos intensos para algunos signos del horóscopo chino. Según las predicciones de Ludovica Squirru, cuatro animales del zodíaco oriental atravesarán transformaciones profundas que impactarán tanto en lo emocional como en lo laboral y personal. Será un período marcado por decisiones importantes, cierres de etapas y nuevos comienzos.