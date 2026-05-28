Un vistazo al panorama azucarero argentino

Franco A. Fogliata
Ingeniero Agrónomo
Resulta curioso conocer el reciente informe fechado el 29 de abril, proveniente de una oficina del USDA de los EE.UU. y dedicada a brindar información sobre “servicios agrícolas en el extranjero”. Todo está publicado en idioma inglés y se lo conoce como Report Sugar Annual (Reporte Anual Azucarero). Toca lo concerniente a la zafra de Argentina 2026–27 y figura como Reporte Número AR 2026-0007. Fue remitido desde su representante en Buenos Aires, Ken Joseph, para su distribución pública.
Me pareció interesante que nuestro sector sucroalcoholero conociera cómo nos ven desde el extranjero. Dicho reporte abarca muchos aspectos. Primero aborda lo concerniente a la producción nacional estimada, con muchas consideraciones hacia Tucumán y luego Salta y Jujuy. Además de indicar área cultivada, brinda datos climáticos de pre-zafra y también menciona efectos de posibles heladas.
Señala a Tucumán con 305.000–310.000 ha (mayor que las 302.000 ha del 2025) y con unos 5.500 cañeros independientes. Salta y Jujuy con 110.000 a 115.000 ha y solamente con unos 100 cañeros. No he visto reportes oficiales argentinos sobre estos números. Comenta que el área cañera aumentó a expensas de menores áreas limoneras. (42900 Ha. De cítricos y antes fueron unas 2000 Ha. Para caña de azúcar).
También hace referencia al elevado costo del combustible para el transporte y las máquinas cosechadoras, como asimismo el costo del fertilizante (urea), que duplicó sus valores en los últimos meses (nuestros datos indican que subió desde U$S 525/t en diciembre 2025 a U$S 755/t en mayo 2026, un 43,8% más). Este hecho lo adjudica a la crisis del estrecho de Ormuz y aventura cómo puede impactar en 2027–28.
Menciona un tema interesante y que se refiere a una medida del Gobierno nacional que en abril de 2026 dejó las “puertas abiertas” para elevar en forma temporaria la mezcla del etanol en naftas del 12% al 15%, basado en la Resolución de Energía 79/2026. Agregamos que se conoció un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para elevar dicho porcentaje de mezclas del citado 12% al 15%. Muy bueno desde nuestra mirada y por fin se da una paso adelante en ese sentido.
Después el reporte señala las exportaciones de azúcar, con una proyección total de 600.000 toneladas, pero referido al “valor crudo”, incluyendo refinado. (Raw Value). Es una cifra algo rara en ese concepto, pues así refinado al considerarlo como “azúcar blanco” tendría un valor menor usando el coeficiente 1,08645 para llevar de crudo a blanco (se divide por este valor).
En las cifras finales de producción, señala como “Total Supply” o sea total producción y estima sería nuestro “azúcar equivalente país”. No aclara esto. Menciona una “cuota americana” o cuota USA de 43.000 t/año y agrega una exportación de azúcar orgánica entre 70.000 a 90.000 t con principal destino a Canadá y algo a Uruguay, en tanto el refinado a Chile. Así sumando todo (con valores medios), surge como total exportaciones 723.000 t, muy distintas a lo proyectado (crudo + más refinado + más cuotas + más orgánico).
¿Qué cifra adoptamos?
Por otro lado menciona datos del Indec en cuanto a las exportaciones entre mayo 2025 hasta marzo 2026 en 118.000 t de crudo y 368.000 t. del refinado, o sea aclarando es “valor crudo”, igual a 486.000 t. Como vemos, todo muy mezclado ese reporte. Chile recibe azúcar “blanco”
En cuanto al “consumo interno país”, destaca el crecimiento de los edulcorantes artificiales y la fructosa del maíz, pero sin dar cifras, las cifras. Las cifras finales del reporte comienzan así:
1) “stock”, con 120.000 t métricas (comentario aparte: es conveniente conocer que con datos CACTU al 8 de mayo el azúcar crudo (contrato 11) estaba en U$S 323/t...) y el refinado (Contrato 5 es U$S 427 t).
2) Producción del azúcar de caña en 2.000.000 t y que sumado al “stock” haría total 2.120.000 t. No dice “valor crudo”. Podemos suponer que vendría a ser “el azúcar equivalente” y es una cifra menor a las del Ipaat con 2.297.660 t.
3) En las exportaciones señala al “crudo” con 150.000 t y al refinado (valor crudo) con 450.000 t, lo que hacen 600.000 t para 2026–27 en “valor crudo”. Refinado exportado: 424.193 t, El refinado blanco exportado serían 424193 t.
4) El “consumo interno” dicen 1.390.000 t más otras 10.000 t varias y llega a 1.400.000 t. Con esa cifra y si consideramos los 45.985.230 habitantes de Argentina (2026) surge consumo de 30,44 kg/habitante/año.
5) Al final resulta lo que llaman “Distribución Total” (Total Distribution) con 2.130.000 t. ¿Será el “azúcar equivalente país”? Parece se quedaron cortos.
6) Luego abordan temas estadísticos del “área cultivada y cosechada” con 412.500 ha total país y se producirían 26.500.000 t de caña, lo cual daría un rinde (estimado en junio 2026) de 64,3 t (caña/ha). En comparación Tucumán tuvo en 2025: 58,5 t (caña/ha). Señala que 19.900.000 t serán para producir azúcar y 6.600.000 t para alcohol. Todo un vaticinio del USDA.
¿Qué se dice en Argentina?
La consultora de A. Carrizo y Asoc. hizo (como es habitual) su pronóstico para zafra 2026–27. Indica una oferta total de 2.826.660 t, incluyendo los datos del IPAAT de 2.297.660 t. Así las cifras son distintas a las del USDA. En cuanto a la demanda total está en 2.510.000 t, con un “excedente” de 315.660 t. Todo con el “azúcar equivalente”. En cuanto al “azúcar físico”, la oferta está en 2.236.136 t, y que incluye las 1.913.136 t del Ipaat. El “consumo mensual” desde junio 2025 a mayo 2026, en 1.380.000 t (vs 1.400.000 t del USDA), con exportaciones de 600.000 t. En cuanto a la demanda total del “azúcar físico”, lo ubica en 1.900.000 t. Tomando solo el valor consumo darían 28,2 kg/habitante/año. Al final del balance quedaría un excedente de 226.136 t, cifra superior a las 120.000 t del USDA.
Estos números finales estimo hacen a los precios del mercado interno. Por ejemplo Cactu indica al 8 de mayo 2026, un precio bolsa 50 kg de $37.085 (aceptable) y un precio real actualizado un año atrás de $ 32.598.00