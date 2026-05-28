Un vistazo al panorama azucarero argentino

¿Qué se dice en Argentina?

La consultora de A. Carrizo y Asoc. hizo (como es habitual) su pronóstico para zafra 2026–27. Indica una oferta total de 2.826.660 t, incluyendo los datos del IPAAT de 2.297.660 t. Así las cifras son distintas a las del USDA. En cuanto a la demanda total está en 2.510.000 t, con un “excedente” de 315.660 t. Todo con el “azúcar equivalente”. En cuanto al “azúcar físico”, la oferta está en 2.236.136 t, y que incluye las 1.913.136 t del Ipaat. El “consumo mensual” desde junio 2025 a mayo 2026, en 1.380.000 t (vs 1.400.000 t del USDA), con exportaciones de 600.000 t. En cuanto a la demanda total del “azúcar físico”, lo ubica en 1.900.000 t. Tomando solo el valor consumo darían 28,2 kg/habitante/año. Al final del balance quedaría un excedente de 226.136 t, cifra superior a las 120.000 t del USDA.