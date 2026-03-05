Reforma del Código de Planeamiento Urbano en la Capital: se abre el ciclo de audiencias

Los presentes serán recibidos por la comisión de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica del cuerpo, que preside Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital). “El desafío grande que nos propusimos comienza el 11 de marzo. Tenemos que aprovechar la coyuntura en la que todos los sectores, tanto el DEM como el Concejo, más los actores invitados a formar parte de este proceso, estamos de acuerdo en algo: que no es sólo intervenir en el Código, sino que hay que hacerlo de manera integral”, señaló el edil.