Reforma del Código de Planeamiento Urbano en la Capital: se abre el ciclo de audiencias

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán será sede del primer ciclo de audiencias públicas para trabajar en la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU). La semana que viene, más de 30 instituciones participarán de la mesa de diagnóstico preliminar de la ciudad con el objetivo de avanzar en la proyección urbanística para los próximos 40 años.
El encuentro está convocado para el miércoles 11 a las 9.30, según las invitaciones que el cuerpo parlamentario envió a los representantes de los distintos sectores de la sociedad civil involucrados. Entre ellos, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos; la Defensoría del Pueblo; las Direcciones de Catastro y de Arquitectura; los Colegios de Inmobiliarios, de Agrimensores, de Ingenieros Civiles y de Arquitectos; las Cámaras de la Construcción, de Comercio y de Administradores de Consorcios y Propiedades, entre otros.
Durante la primera audiencia, funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) expondrán un informe propio que defiende la necesidad de reformar el CPU y analiza la situación urbanística de la capital tucumana.
Los presentes serán recibidos por la comisión de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica del cuerpo, que preside Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital). “El desafío grande que nos propusimos comienza el 11 de marzo. Tenemos que aprovechar la coyuntura en la que todos los sectores, tanto el DEM como el Concejo, más los actores invitados a formar parte de este proceso, estamos de acuerdo en algo: que no es sólo intervenir en el Código, sino que hay que hacerlo de manera integral”, señaló el edil.
Primera etapa
El encuentro se configura en el marco de la primera etapa para la elaboración del nuevo CPU, de diagnóstico participativo, que tiene el propósito de relevar de forma exhaustiva el estado actual de la normativa vigente, sus limitaciones y deficiencias normativas, y evaluar su implementación y cumplimiento.
El ciclo de audiencias públicas se abre con una reunión con todos los actores, y más adelante, las sesiones se harán por eje temático involucrando sólo a las áreas pertinentes. El análisis se dividirá en Urbanismo y planificación; Infraestructura y servicios; Medio ambiente y espacio público; Patrimonio y cultura; Actividad económica y uso del suelo, y Sociedad civil y territorio. “Es el principio de una gran tarea que estamos decididos a encarar. Vamos a tener un CPU moderno que incorpore normativas de movilidad urbana y de medio ambiente, temas que el actual Código no contempla”, resaltó Vargas Aignasse.
Reuniones televisadas
El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, ponderó el trabajo iniciado por los ediles durante la sesión preparatoria del pasado martes. “San Miguel de Tucumán ha crecido exponencialmente y necesita reglas claras para su desarrollo. No se trata sólo de una norma técnica; se trata de definir qué ciudad queremos ser. Este Código será la columna vertebral que ordene el crecimiento, la inversión y el perfil urbano de nuestra capital para los próximos 20 o 30 años. Es una deuda histórica que estamos dispuestos a saldar”, aseveró.
Además, el concejal oficialista anunció que las reuniones por el CPU serán transmitidas en vivo y estarán disponibles en la cuenta de YouTube del Concejo. “Esta primera reunión también va a ser televisada y pasada por nuestro canal de streaming para que la gente conozca cuál es el debate que se va desarrollando y las posiciones que van asumiendo cada uno de los sectores invitados para la modificación del CPU”, sostuvo Juri.
Importancia
La reforma del Código urbanístico de la Capital es una de las prioridades del cuerpo parlamentario. El vicepresidente primero del Concejo, Ramiro Ortega, se refirió a la relevancia del trabajo que se viene. “Va a ser muy importante para el crecimiento de la ciudad, por cómo se va a vivir de acá a los próximos 40 años. Hay que concentrarse en eso, escuchar a todos los actores y modificar el Código obsoleto que tenemos hoy”, señaló el bussista.
En conferencia de prensa, tras la sesión preparatoria que lo reafirmó como autoridad, Ortega fue consultado sobre la publicidad en la vía pública. “Existe un proyecto de Fuerza Republicana (FR) para eliminar la cartelería, porque hay una contaminación visual que es espantosa. Cuando uno está en campaña en San Miguel de Tucumán se da cuenta al entrar por el parque, porque empieza a ver todos los carteles de los candidatos. Hay que eliminar eso urgente”, planteó.
La segunda etapa es la de recepción y sistematización de propuestas, que podría contar con foros digitales de participación, talleres barriales y encuestas; y luego, el proceso se completará con la conformación de subcomisiones temáticas, a la que le seguirá la redacción del anteproyecto, su revisión técnica y legal y el dictamen final.
Código ambiental: se prepara una nueva norma de control
Además de la reforma del CPU, el Concejo encamina la elaboración de un Código Municipal de Medio Ambiente, según anunció el presidente del cuerpo, Fernando Juri, el martes. “El municipio ha tomado la firme decisión de designar un fiscal ambiental y jueces de Faltas específicos para esta materia; y nosotros, desde este cuerpo, vamos a darles la herramienta fundamental. Con este Código el control ambiental se convertirá en una norma con reglas claras y sanciones efectivas para quienes no respeten nuestra casa común”, aseguró.