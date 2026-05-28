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Tucumán celebra la Semana de Oración

El encuentro ecuménico reunirá a comunidades cristianas.

Tucumán celebra la Semana de Oración
Hace 2 Hs

Las comunidades cristianas de la provincia se reunirán esta semana para compartir una Oración Ecuménica en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El encuentro se realizará hoy a las 20.30 en la capilla de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, ubicada en Alberdi 548.

La convocatoria tendrá como lema “Luz de luz para la luz” y será organizada por la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, la Iglesia Evangélica Anglicana de la Gracia y la Iglesia Evangélica Metodista Emanuel.

La actividad forma parte de una tradición con más de 100 años de historia. La Semana de Oración reúne cada año a distintos países con un mismo propósito: rezar por la unidad y fortalecer los vínculos entre las iglesias.

Los cristianos recuerdan la oración de Jesús por sus discípulos. “Que sean uno, para que el mundo crea”, dice el Evangelio de Juan 17:21. Esa cita guía la celebración y convoca a congregaciones y parroquias de todo el mundo a compartir servicios de oración especiales, celebraciones ecuménicas e intercambios de predicadores.

El 4 de junio

El programa continuará el 4 de junio, también a las 20.30, con una Liturgia Ecuménica y un ágape fraterno en la Iglesia Anglicana (Santiago 1.524). Esa instancia será parte del mismo espíritu de comunión entre las comunidades participantes.

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Tradicionalmente, el evento se celebra entre el 18 y el 25 de enero. Sin embargo, en el hemisferio sur, las iglesias suelen trasladar la celebración. Una de las fechas elegidas es Pentecostés, también considerado un símbolo de unidad para las comunidades cristianas.

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