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Santoral del 27 de mayo:: qué santo se celebra este miércoles y por qué es recordado

Conocé a una de las figuras más importantes dentro de la expansión del cristianismo en Europa.

San Agustín de Canterbury fue un monje benedictino enviado por el papa Gregorio I a fines del siglo VI con la misión de evangelizar Inglaterra, territorio que en ese momento estaba dominado por pueblos anglosajones paganos.
San Agustín de Canterbury fue un monje benedictino enviado por el papa Gregorio I a fines del siglo VI con la misión de evangelizar Inglaterra, territorio que en ese momento estaba dominado por pueblos anglosajones paganos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Iglesia Católica conmemora este miércoles 27 de mayo a San Agustín de Canterbury, quien fue clave en la evangelización de Inglaterra y su primer arzobispo.
  • Enviado por el papa Gregorio I en el año 597, el monje benedictino convirtió al rey pagano Etelberto de Kent, sentando las bases de la estructura eclesiástica en la isla.
  • La fecha consolida el legado ecuménico de Canterbury como sede religiosa clave y reafirma la tradición del santoral como guía de identidad y devoción para millones de fieles.
Resumen generado con IA

La Iglesia Católica recuerda este miércoles 27 de mayo a varios santos y beatos, entre ellos a San Agustín de Canterbury, reconocido por haber llevado el cristianismo a Inglaterra y por convertirse en el primer arzobispo de Canterbury. Su figura es una de las más importantes dentro de la expansión del cristianismo en Europa.

Además, el santoral católico también homenajea a otros religiosos y mártires que dejaron huella por su fe, compromiso espiritual y labor evangelizadora.

¿Quién fue San Agustín de Canterbury?

San Agustín de Canterbury fue un monje benedictino enviado por el papa Gregorio I a fines del siglo VI con la misión de evangelizar Inglaterra, territorio que en ese momento estaba dominado por pueblos anglosajones paganos.

Llegó a la isla en el año 597 junto a un grupo de monjes y logró convertir al rey Etelberto de Kent al cristianismo, hecho que marcó el inicio de una profunda transformación religiosa en la región.

Con el tiempo, Agustín fundó monasterios, organizó la Iglesia inglesa y fue nombrado arzobispo de Canterbury, sede que continúa siendo hoy uno de los principales centros religiosos del anglicanismo.

Fue canonizado por la Iglesia y su festividad se celebra cada 27 de mayo.

Santoral completo del 27 de mayo

Además de San Agustín de Canterbury, este día se recuerda a:

San Julio de Doróstoro

San Eutropio de Orange

San Ranulfo

Beato Gonzaga Gonza

Beato Guillermo Roche

Qué es el santoral católico

El santoral católico es el calendario en el que la Iglesia conmemora diariamente a santos, mártires y beatos. Muchas personas acostumbran celebrar el día de su santo de la misma manera que el cumpleaños, especialmente en países de tradición católica.

Estas fechas buscan mantener viva la memoria de quienes dedicaron su vida a la fe y fueron considerados ejemplos de compromiso religioso y espiritual.

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