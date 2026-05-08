Día de la Virgen de Luján: la oración más poderosa para pedir paz y unión familiar

“Remito a V. S. dos banderas de división, que en la acción del 20 de febrero se arrancaron de la mano del enemigo, a fin de que sirva presentarlas a los pies de Nuestra Señora, a nombre del ejército de mi mando en el templo de ésa, para que se haga notorio el reconocimiento que mis hermanos de armas y yo estamos a los beneficios que el Todopoderoso nos ha dispensado por su mediación”, escribió en una carta Belgrano el 3 de mayo de ese año.