Diez claves de la encíclica que llama a “desarmar” la IA

“Guerra justa”

8.- Hay que superar la teoría de la “guerra justa”. La revolución digital está cambiando la gramática de los conflictos. En su primera encíclica, el pontífice advierte que ningún algoritmo hace moralmente aceptable la guerra, y pide que los poderosos superen la doctrina de la “guerra justa” y que se le de prioridad al diálogo, la diplomacia y el perdón.