Qué es el “Foro de Ideas”, el nuevo canal de la Legislatura

La plataforma destinada a fortalecer la comunicación con la sociedad y acercar las propuestas de la comunidad al trabajo parlamentario fue presentada ayer en el hall del palacio espejado. El acto fue encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, acompañado por Sergio Mansilla (presidente subrogante) y Claudio Pérez (secretario legislativo). Además, participaron autoridades de casas de altos estudios, autoridades del Poder Ejecutivo, como la ministra Susana Montaldo (Educación), de la Justicia, como el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila, y el intendente yerbabuenense Pablo Macchiarola, entre otros funcionarios.