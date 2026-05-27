Qué es el “Foro de Ideas”, el nuevo canal de la Legislatura

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán lanzó el 'Foro de Ideas', una plataforma digital para que los ciudadanos presenten propuestas de ley y fortalezcan la participación democrática local.
- La herramienta, presentada por el vicegobernador Miguel Acevedo, permite a mayores de 16 años e instituciones enviar iniciativas que serán evaluadas por equipos técnicos del cuerpo.
- Se espera que este canal digital optimice el debate parlamentario al integrar demandas reales de la comunidad, permitiendo que los autores defiendan sus ideas en las comisiones.
La participación ciudadana es el pilar de una democracia saludable ya que permite que las personas influyan directamente en las decisiones gubernamentales, logrando que reflejen las necesidades reales de la comunidad y promoviendo el bien común. Bajo ese espíritu es que la Legislatura de Tucumán lanzó ayer el “Foro de Ideas”, una herramienta digital que permitirá que tucumanos, tucumanas e instituciones presenten sus propuestas y puedan llegar a ser proyectos legislativos.
La plataforma destinada a fortalecer la comunicación con la sociedad y acercar las propuestas de la comunidad al trabajo parlamentario fue presentada ayer en el hall del palacio espejado. El acto fue encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, acompañado por Sergio Mansilla (presidente subrogante) y Claudio Pérez (secretario legislativo). Además, participaron autoridades de casas de altos estudios, autoridades del Poder Ejecutivo, como la ministra Susana Montaldo (Educación), de la Justicia, como el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila, y el intendente yerbabuenense Pablo Macchiarola, entre otros funcionarios.
Cómo se participa
El “Foro de Ideas” forma parte de una política institucional orientada a ampliar los canales de escucha y participación de la ciudadanía. La herramienta está dirigida a personas mayores de 16 años, argentinas o extranjeras, que residan en la provincia desde hace al menos dos años y estén registradas en el padrón electoral provincial. También pueden participar instituciones con personería jurídica, como colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones y establecimientos educativos.
Las propuestas deben incluir los datos del participante, la redacción de la iniciativa y una fundamentación de su importancia. Una vez recibidas, serán analizadas por el equipo técnico y jurídico de la Legislatura, y si son admitidas, serán derivadas a la comisión correspondiente, con posibilidad de que el autor participe con voz en las reuniones de comisión.
El “Foro de Ideas” se encuentra operativo dentro del sitio oficial de la Legislatura de Tucumán (www.legislaturadetucuman.gob.ar/foroDeIdeas) y permitirá realizar un seguimiento de cada presentación mediante los datos de contacto brindados por los participantes.
“Vengan y opinen”
El vicegobernador desarrolló el “Foro de Ideas” surge de la decisión de construir una Legislatura participativa, que escuche, y definió a la nueva herramienta como “la máxima expresión de la escucha”. En ese sentido, remarcó que la plataforma permitirá que cualquier persona pueda acercar su idea de proyecto.
“Cuando nosotros decimos que para legislar bien hay que escuchar, hay que saber cuál es la problemática y cuál es la situación que vislumbran los sectores involucrados. Con esta página les estamos diciendo a todos los tucumanos: vengan a su casa y opinen”, recalcó Acevedo. Y agregó: “les pedimos que lo hagan con respeto”.
El vicegobernador explicó que las propuestas sometidas a un análisis técnico y jurídico para determinar su viabilidad y si no existe legislación previa sobre el tema. “La participación no queda plasmada solo en una idea. Si es factible, tengan la certeza de que será derivada a la comisión pertinente y quienes la presentaron van a ser convocados para participar del proceso”, sostuvo.
Acevedo aclaró además que el objetivo no es que la ciudadanía redacte proyectos de ley técnicamente elaborados, sino que aporte problemáticas, ideas o inquietudes para que de esos aportes surjan los proyectos. “No pedimos la elaboración de la ley. Lo que le decimos es: ¿qué considera usted que necesita la sociedad?”, afirmó.
Por su parte, Pérez destacó que la plataforma fue desarrollada de manera articulada entre distintas áreas de la Legislatura de modo que sea accesible y amigable para los usuarios.