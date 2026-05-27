Esto le sucede a tu cuerpo si hacés la plancha todos los días, según expertos

"Hacer estos ejercicios a diario desarrolla una fuerza de ‘estabilización’ significativa, que protege la columna vertebral durante los movimientos cotidianos", afirmó Dani Singer, entrenador personal certificado (CPT) y fundador de Fit2Go Personal Training. Según el experto, este hábito reduce notablemente el riesgo de sufrir dolores o lesiones de espalda. Además, aunque trabaja desde los hombros hasta los glúteos, el mayor esfuerzo se concentra en el transverso del abdomen, una capa profunda que actúa como un cinturón natural para estilizar la cintura. Los resultados en la postura se hacen notar entre la segunda y la cuarta semana, mientras que la definición muscular suele ser visible a partir de los tres meses.