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Esto le sucede a tu cuerpo si hacés la plancha todos los días, según expertos

Este ejercicio trasciende el fortalecimiento de los abdominales, comprometiendo y trabajando muchas otras partes esenciales de nuestro cuerpo.

Los especialistas indicaron los beneficios de hacer la plancha a diario.
Los especialistas indicaron los beneficios de hacer la plancha a diario. MoMo Productions/Getty Images/Parade
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Expertos en salud recomiendan realizar el ejercicio de la plancha diariamente para fortalecer el abdomen, mejorar la postura y proteger la columna de lesiones cotidianas.
  • Entrenadores sugieren empezar con tres series de 20 a 30 segundos, priorizando la técnica sobre el tiempo para evitar dolores y lograr cambios visibles a partir de las dos semanas.
  • Esta práctica se consolida como una solución clave contra el sedentarismo y la falta de tiempo, previniendo lesiones crónicas y promoviendo el bienestar físico a largo plazo.
Resumen generado con IA

A veces, la falta de tiempo se convierte en el principal enemigo de la actividad física. Cuando las responsabilidades diarias aprietan, encontrar un ejercicio eficiente y rápido es clave para mantenernos en movimiento. Ahí es donde aparece la plancha, una alternativa ideal para quienes buscan fortalecer el cuerpo sin necesidad de máquinas ni largas horas en el gimnasio.

El ejercicio ideal para hacer después de varias horas sentado, según especialistas

El ejercicio ideal para hacer después de varias horas sentado, según especialistas

Este clásico ejercicio no solo es accesible para casi cualquier persona, sino que también ofrece un seguimiento muy sencillo de los progresos. "La plancha es una excelente manera de fortalecer el tronco y el abdomen sin necesidad de equipo", explicó la entrenadora Taylor Beebe a la revista especializada en salud, Parade. La entrenadora destacó, además, que se trata de un movimiento sumamente adaptable que permite ir construyendo una base sólida según el nivel de cada uno.

Los cambios internos y externos al entrenar a diario

Aunque se suele pensar en la plancha como un ejercicio exclusivo para el abdomen, su impacto es mucho más profundo. Al practicarla todos los días, se activa una fuerza de estabilización que protege la columna durante las actividades cotidianas, como levantar bolsas pesadas o pasar muchas horas sentados frente al escritorio.

"Hacer estos ejercicios a diario desarrolla una fuerza de ‘estabilización’ significativa, que protege la columna vertebral durante los movimientos cotidianos", afirmó Dani Singer, entrenador personal certificado (CPT) y fundador de Fit2Go Personal Training. Según el experto, este hábito reduce notablemente el riesgo de sufrir dolores o lesiones de espalda. Además, aunque trabaja desde los hombros hasta los glúteos, el mayor esfuerzo se concentra en el transverso del abdomen, una capa profunda que actúa como un cinturón natural para estilizar la cintura. Los resultados en la postura se hacen notar entre la segunda y la cuarta semana, mientras que la definición muscular suele ser visible a partir de los tres meses.

Guía para dar los primeros pasos sin lesionarse

Para quienes deciden sumarse a este desafío diario, la recomendación de los especialistas es ir de menor a mayor. No es necesario resistir minutos enteros desde el primer día; el secreto está en la constancia y en cuidar la técnica para evitar dolores innecesarios.

"Priorizá la calidad sobre la cantidad", aconsejó Singer, quien sugiere comenzar con tres series de 20 a 30 segundos. El entrenador añadó que, una vez que se logra mantener una postura perfecta durante un minuto, es mejor sumar dificultad (como elevar una pierna) antes que extender el tiempo. Por su parte, Beebe propone que los principiantes inicien con una plancha elevada, apoyando las manos o antebrazos en una superficie más alta que los pies, para luego ir descendiendo hacia el suelo a medida que se gana fuerza.

Los secretos de una postura perfecta

La efectividad de la plancha radica en la tensión de todo el cuerpo. Para hacerla correctamente, hay que acostarse boca abajo, apoyar los antebrazos o las manos bajo los hombros y elevar el cuerpo logrando una línea recta imaginaria.

"Me gusta indicarles a mis alumnos que piensen en bajar los codos hacia las costillas para estabilizar la parte superior del cuerpo", señala Beebe. Para la zona inferior, la entrenadora aconsejó contraer los glúteos y empujar los talones hacia el techo. En sintonía, Singer adviertió que se debe llevar el ombligo hacia la columna y "evitar que las caderas se caigan o que el cuello se encorve". Mantener este bloque firme es el verdadero camino hacia un cuerpo más fuerte y saludable.

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