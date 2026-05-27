“Encuentros LA GACETA”: financiación, marcas chinas y tecnologías híbridas, los ejes del ciclo “Movilidad y Futuro”

En un contexto de transformación acelerada de la industria automotriz, la logística y las nuevas formas de desplazamiento, el ciclo “Movilidad y Futuro” de “Encuentros LA GACETA” reunirá este miércoles a empresarios, referentes del sector y especialistas para debatir sobre los cambios que ya impactan en Tucumán y la región. La convocatoria adquiere especial relevancia en un momento donde la irrupción de las marcas chinas, la electrificación, la inteligencia artificial, la financiación y los nuevos hábitos de consumo obligan a toda la cadena automotriz a reinventarse. El programa se emitirá desde las 13.30 por todas las plataformas de LA GACETA.