“Encuentros LA GACETA”: financiación, marcas chinas y tecnologías híbridas, los ejes del ciclo “Movilidad y Futuro”
Resumen para apurados
- El ciclo 'Encuentros LA GACETA' reunirá este miércoles en Tucumán a líderes del sector automotor para debatir los desafíos de la movilidad ante los cambios tecnológicos.
- El sector enfrenta una reconfiguración por el aumento del financiamiento (80% de ventas), la irrupción de marcas chinas y la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos.
- El debate sentará las bases para un modelo de negocio regional adaptado a la innovación tecnológica, la sustentabilidad, nuevas demandas logísticas y de consumo urbano.
En un contexto de transformación acelerada de la industria automotriz, la logística y las nuevas formas de desplazamiento, el ciclo “Movilidad y Futuro” de “Encuentros LA GACETA” reunirá este miércoles a empresarios, referentes del sector y especialistas para debatir sobre los cambios que ya impactan en Tucumán y la región. La convocatoria adquiere especial relevancia en un momento donde la irrupción de las marcas chinas, la electrificación, la inteligencia artificial, la financiación y los nuevos hábitos de consumo obligan a toda la cadena automotriz a reinventarse. El programa se emitirá desde las 13.30 por todas las plataformas de LA GACETA.
La propuesta contará con la participación de representantes de concesionarias, terminales, empresas de transporte, movilidad sustentable y motocicletas, en un espacio que buscará analizar cómo se reconfigura el mercado en medio de una fuerte competencia, cambios tecnológicos y nuevos desafíos económicos.
Entre los invitados, Federico Lanati, presidente de la delegación local de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), analizará el impacto de las importaciones y el avance de las marcas chinas. “El sector está en reconfiguración por lo que pasa en el mundo y en Argentina”, adelantó. También sostuvo que la industria atraviesa un escenario donde “la competencia obliga a ser más eficientes” y donde el mercado empieza a adaptarse a nuevas tecnologías híbridas y eléctricas.
Desde el ámbito local, René Bustos, gerente comercial de Volkswagen Alperovich, señalará que hoy el negocio automotor cambió radicalmente: “Hace años el 90% compraba de contado. Hoy el 80% de las operaciones son financiadas”. Además, plantea que la rentabilidad de las concesionarias se redujo por la competencia y que el desafío actual pasa por “reinventarse y no quedarse en la zona de confort”.
La mirada sobre transporte y logística llegará de la mano de Juan Ortega, titular de Iveco en Tucumán, quien pondrá el foco en la infraestructura vial y la presión impositiva sobre el sector. “Es fácil vender el primer camión; el desafío es vender el segundo”, plantea al analizar la importancia de la posventa y la construcción de confianza con el cliente.
Otro de los protagonistas será Daniel Silva, director de Grupo Silva quien abordará el crecimiento de las marcas asiáticas y el cambio cultural del consumidor argentino. “Hasta hace un año había desconfianza hacia las marcas chinas, pero hoy China lidera la transformación tecnológica en el mundo”, sostuvo. También anticipará el desembarco de nuevas tecnologías vinculadas a híbridos enchufables y vehículos conectados.
El ciclo también contará con la participación de Máximo Álvarez, CEO de Line Up -Toyota en Tucumán, quien explicará cómo la marca dejó de pensarse únicamente como fabricante de vehículos para convertirse en una empresa de movilidad integral. “Hoy el cliente ya se amigó con las nuevas tecnologías”, remarca al analizar el avance de los híbridos en el mercado argentino.
Movilidad y sustentabilidad
Además, habrá un panel dedicado a nuevas formas de movilidad y sustentabilidad con referentes de Yuhmak Honda y la firma de bicicletas eléctricas Mondraker, con Marathon Deportes como único representante comercial en Tucumán, donde se debatirá sobre eficiencia energética, transporte conectado, reducción de emisiones y nuevas experiencias de movilidad urbana y recreativa. A su vez, con la presencia de Martín González de Prada, Gerente de Ventas de Josef y Palmyra (Yuhmak) se abordará la experiencia de Chery, una marca con peso propio en el marcado local y los desafíos ante el nuevo escenario.
También formarán parte del encuentro Naúm Alperovich, CEO de AGN Naum y su expansión regional de la mano de marcas líderes en la industria y Marco Rebellato, Regional Sales Manager de Scania Argentina, que aportará una mirada estratégica sobre el presente y futuro de la movilidad en Tucumán y la región.
Con la conducción de Carolina Servetto y la participación de Marcelo Aguaysol, periodistas de LA GACETA, el nuevo “Encuentros LA GACETA” busca plantear las bases de un negocio que se reconfigura atravesado por la innovación tecnológica, la sustentabilidad y los cambios en las formas de consumo.