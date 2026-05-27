Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en junio 2026

El dato más buscado por los empleadores es cuánto corresponde pagar por la hora de limpieza. Para la categoría de tareas generales, que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y otras tareas típicas del hogar, el valor mínimo de junio queda en $3.600,66 por hora para el personal con retiro y en $3.862,18 para quienes trabajan sin retiro.