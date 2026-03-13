Aumento para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios tras la actualización

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se precisó que las subas ya se encuentran vigentes y rigen en todo el país. Según la norma, el bono se pagará de la siguiente manera: $8 mil para quienes trabajen hasta 12 horas semanales; hasta $11.500 para aquellas con una carga de entre 12 y 16 horas por semana; y $20 mil para quienes superen las 12 horas semanales.