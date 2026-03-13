Secciones
Aumento para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios tras la actualización

El Gobierno oficializó un aumento del 3% y un bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas, con impacto directo en los sueldos de febrero y marzo.

El Gobierno oficializó este jueves el aumento acordado días atrás para el personal doméstico.
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 29 Min

El Gobierno formalizó este jueves el incremento salarial acordado días atrás para las empleadas domésticas. El aumento será del 3% y se abonará en dos tramos del 1,5% cada uno: el primero desde febrero y el segundo en marzo de 2026. Además, se estableció el pago de un bono extraordinario de hasta $20 mil, cuyo monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas por cada trabajadora.

Reforma laboral para empleadas domésticas: guía completa de los cambios en el régimen de casas particulares

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se precisó que las subas ya se encuentran vigentes y rigen en todo el país. Según la norma, el bono se pagará de la siguiente manera: $8 mil para quienes trabajen hasta 12 horas semanales; hasta $11.500 para aquellas con una carga de entre 12 y 16 horas por semana; y $20 mil para quienes superen las 12 horas semanales.

Empleadas domésticas: las nuevas escalas salariales

La remuneración del personal doméstico se diferencia por la función y modalidad de trabajo, ya sea si se trabaja por horas o por mes; con retiro o sin retiro. Así queda cada categoría con los incrementos del 1.5% en febrero y en marzo.

Febrero:

Primera categoría, supervisión: $3.953,99 por hora; $ 493.250,51 mensual, con retiro. En tanto que en la modalidad sin retiro, los montos son: $ 4.317,86 por hora y $ 547.807,65 mensual.

Segunda categoría, tareas específicas: $ 3.751,59 por hora y $ 459.265,69 mensual, con retiro. Sin retiro, las subas son de $ 4.100,04 por hora y $ 509.632,55 por mes.

Tercera Categoría , caseros: $ 3.546,66 por hora y por mes $ 448.433,64.

Cuarta Categoría, tareas de cuidado:con retiro, $ 3.952,85 por hora y $ 448.433,64 mensual.Sin retiro: $ 3.546,66 por hora y $ 498.106,74 por mes.

Quinta categoría, tareas generales: $ 404.702,97 mensual y $ 3.546,66 por hora para personal con retiro. Mientras que sin retiro, serán de $ 3.298,88 por hora $ 448.433,64 mensual-

Marzo:

Primera categoría: $ 4.013,30 por hora y $ 500.649,26 mensual, con retiro. Cama adentro: $ 4.382,63 por hora y de $ 556.024,76 por mes.

Segunda categoría: $ 3.807,87 por hora y $ 466.154,67 por mes, con retiro. Sin retiro: $ 4.161,54 por hora y $ 517.277,03 por mes.

Tercera categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 455.160,14 mensual.

Cuarta Categoría:$ 3.599,86 por hora y por mes $ 505.578,34, sin retiro. Con retiro: $ 4.012,14 por hora y $455.160,14 por mes

Quinta categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 410.773,52 mensual, con retiro. Y $ 3.348,37 por hora y $ 455.160,14 mensual, sin retiro.

