Se conoció el explosivo informe de Yael Falcón Pérez contra Eduardo Coudet tras la final entre River y Belgrano

El entrenador del "Millonario" fue expulsado después del penal sancionado por mano de Lautaro Rivero, una decisión que despertó una fuerte reacción de todo el banco riverplatense. Sin embargo, con el correr de las horas se conocieron los detalles del escrito elevado por el árbitro al Tribunal de Disciplina de la AFA y la situación del “Chacho” podría complicarse todavía más.