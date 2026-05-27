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Se conoció el explosivo informe de Yael Falcón Pérez contra Eduardo Coudet tras la final entre River y Belgrano

El árbitro detalló los insultos que recibió del entrenador del "Millonario" después de la derrota en Córdoba.

Se conoció el explosivo informe de Yael Falcón Pérez contra Eduardo Coudet tras la final entre River y Belgrano
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El árbitro Yael Falcón Pérez presentó un duro informe contra Eduardo Coudet por insultos tras la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano en Córdoba.
  • El DT de River fue expulsado tras protestar un penal cobrado por el VAR. Según el informe, Coudet insultó reiteradamente al juez y reclamó por fallos en finales previas.
  • El Tribunal de Disciplina de la AFA definirá la sanción para Coudet, que podría ser de al menos cuatro fechas, impidiéndole dirigir el inicio del próximo Torneo Clausura.
Resumen generado con IA

La derrota de River en la final del Torneo Apertura ante Belgrano sigue dejando secuelas. Ahora, el foco volvió a ponerse sobre Eduardo Coudet, luego de que trascendiera el duro informe arbitral presentado por Yael Falcón Pérez tras el escandaloso cierre del partido disputado en Córdoba.

El entrenador del "Millonario" fue expulsado después del penal sancionado por mano de Lautaro Rivero, una decisión que despertó una fuerte reacción de todo el banco riverplatense. Sin embargo, con el correr de las horas se conocieron los detalles del escrito elevado por el árbitro al Tribunal de Disciplina de la AFA y la situación del “Chacho” podría complicarse todavía más.

Qué dice el informe contra Coudet

Según trascendió, Falcón Pérez dejó asentado que el DT de River lo insultó de manera reiterada luego del pitazo final. “Sos un hijo de p..., nos c... Es una vergüenza, sos un ladrón”, habría sido una de las frases que el entrenador le lanzó al juez en medio de la protesta.

Además, el informe también menciona que Coudet hizo referencia a otras finales disputadas en el estadio Mario Alberto Kempes en las que, según su mirada, sus equipos fueron perjudicados por los arbitrajes.

La bronca de River explotó principalmente por el penal sancionado a instancias del VAR en favor de Belgrano, una jugada que derivó en el empate parcial 2-2 y terminó cambiando por completo el desarrollo de la final. Después de esa acción, tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico rodearon al árbitro y reclamaron con mucha vehemencia.

Ahora, el Tribunal de Disciplina deberá resolver qué tipo de sanción recibirá el entrenador del "Millonario". Tomando como referencia antecedentes recientes, en River creen que la suspensión podría ser de al menos cuatro fechas.

En caso de confirmarse ese castigo, Coudet no podría estar presente en el banco durante el arranque del próximo Torneo Clausura, previsto para fines de julio.

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