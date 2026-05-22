Tucumán Central viaja a Misiones con una baja de peso en la previa del duelo ante Bartolomé Mitre

En la práctica vespertina, Ruiz Rodríguez sintió una molestia física que inmediatamente encendió las alarmas. Tras ser evaluado por el cuerpo médico, se determinó que no está en condiciones de viajar con la delegación, por lo que deberá quedarse en Tucumán para comenzar con la recuperación. Aunque todavía no trascendió oficialmente el grado de la lesión, su ausencia representa una pérdida sensible para el “Rojo” de Villa Alem.