Tucumán Central viaja a Misiones con una baja de peso en la previa del duelo ante Bartolomé Mitre

Resumen para apurados
- El delantero de Tucumán Central, Benjamín Ruiz Rodríguez, se lesionó este viernes y quedó descartado para el partido del lunes contra Bartolomé Mitre en Misiones por el torneo.
- Ante la baja del atacante, el DT Walter Arrieta sumó a Daniel Gómez de titular. Además, Lucas Sánchez ingresará al once inicial en reemplazo del desvinculado Carlos Juárez.
- La delegación viaja este sábado a Posadas con un equipo modificado, donde buscará mantener su funcionamiento colectivo y superar la sensible ausencia de una de sus figuras.
A horas de emprender el viaje rumbo a Misiones, Tucumán Central recibió una noticia que golpeó de lleno al cuerpo técnico y al plantel. El delantero Benjamín Ruiz Rodríguez, una de las principales cartas ofensivas del equipo en la presente temporada, sufrió una lesión durante la práctica realizada este viernes en el predio de Bajo Hondo y quedó descartado para el compromiso del lunes frente a Bartolomé Mitre.
El atacante venía siendo una pieza importante en el esquema de Walter Arrieta, no solamente por sus goles sino también por su movilidad y sacrificio dentro del frente de ataque. La baja obligó al entrenador a modificar el equipo que tenía pensado para afrontar un partido clave fuera de casa.
En la práctica vespertina, Ruiz Rodríguez sintió una molestia física que inmediatamente encendió las alarmas. Tras ser evaluado por el cuerpo médico, se determinó que no está en condiciones de viajar con la delegación, por lo que deberá quedarse en Tucumán para comenzar con la recuperación. Aunque todavía no trascendió oficialmente el grado de la lesión, su ausencia representa una pérdida sensible para el “Rojo” de Villa Alem.
Ante este panorama, Arrieta decidió apostar por Daniel Gómez para acompañar en ofensiva a Valentín Montenegro. Gómez, que ya tuvo minutos en varios encuentros de la temporada, tendrá ahora la responsabilidad de reemplazar a uno de los hombres más determinantes del plantel.
Pero la lesión de Ruiz Rodríguez no fue la única novedad en Tucumán Central. El mediocampista Lucas Sánchez volverá al "11" titular en reemplazo de Carlos Juárez, quien dejó la institución por motivos personales. El regreso de Sánchez le permitirá al equipo recuperar equilibrio y presencia en la mitad de la cancha, en un encuentro que se prevé intenso y de mucha fricción.
Con estas modificaciones, el probable equipo titular para visitar a Bartolomé Mitre será con Daniel Moyano; Agustín Smith, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Franco Barrera; Matías Smith, César Abregú, Sánchez y Brahian Collante; Montenegro y Gómez.
La delegación viajará este sábado a las 17 rumbo a Posadas, donde arribará el domingo para realizar los últimos movimientos antes del partido. Allí, el cuerpo técnico terminará de definir la lista de 20 futbolistas convocados para el compromiso correspondiente al torneo.
El encuentro se disputará el lunes desde las 15.45 y contará con el arbitraje del chaqueño Guillermo González.
En Tucumán Central saben que deberán afrontar una prueba complicada y además hacerlo sin uno de sus goleadores. La esperanza ahora estará puesta en que el equipo logre sostener su funcionamiento colectivo y pueda sobreponerse a una ausencia que, sin dudas, se siente y mucho en el mundo “rojo”.