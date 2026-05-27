“Pagamos millones y no recibimos nada”: la crítica del sector del transporte en Tucumán

Según Ortega, la apertura de importaciones obligó a las empresas a mejorar su competitividad y enfocarse mucho más en el servicio postventa, como lo hicieron en la firma que dirige. “Es muy fácil vender el primer camión. El desafío real es vender el segundo, cuando el cliente ya conoce la empresa, el taller y el servicio”, explicó. En ese sentido, aseguró que la mejora continua se volvió una prioridad dentro de la compañía, con amplia trayectoria en el rubro.