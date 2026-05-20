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Cuánto cobra un gendarme en mayo de 2026: salarios actualizados y requisitos para ingresar a la fuerza

Los salarios de la Gendarmería Nacional Argentina continúan sin cambios en mayo de 2026 y varían según el rango, los adicionales y las funciones operativas. Cuánto cobra un gendarme hoy y cuáles son los requisitos para ingresar a la fuerza federal.

Cuánto cobra un gendarme en mayo de 2026: salarios actualizados y requisitos para ingresar a la fuerza
Cuánto cobra un gendarme en mayo de 2026: salarios actualizados y requisitos para ingresar a la fuerza
Hace 53 Min

Resumen para apurados

  • En mayo de 2026, los salarios de la Gendarmería Nacional en Argentina se mantienen sin cambios respecto a abril, con haberes que van desde los $711.000 hasta los $2,6 millones.
  • El esquema incluye bonos extraordinarios y suplementos por zona o antigüedad. Para ingresar a la fuerza federal, se exige tener entre 17 y 25 años y secundario completo.
  • El creciente interés por sumarse a las fuerzas federales posiciona a estos haberes y requisitos como un factor clave para la futura convocatoria de nuevos aspirantes.
Resumen generado con IA

El interés por conocer cuánto gana un integrante de la Gendarmería Nacional Argentina creció en los últimos meses, especialmente entre quienes evalúan sumarse a las fuerzas federales de seguridad. En mayo de 2026, los haberes continúan regidos por la actualización salarial aplicada en abril, debido a que el Gobierno nacional todavía no difundió nuevos cambios oficiales para este mes.

Los ingresos dentro de la fuerza varían de acuerdo con la jerarquía, la antigüedad y las funciones desempeñadas. Además del sueldo básico, existen suplementos especiales, adicionales y bonos extraordinarios que incrementan el salario mensual.

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Cuánto gana un gendarme en mayo de 2026

La escala salarial vigente muestra una marcada diferencia entre los cargos superiores y los rangos iniciales. El puesto con mayor remuneración es el de Comandante General, con ingresos que superan los $2,6 millones mensuales.

Entre los principales salarios básicos se destacan:

Comandante General: $2.635.216

Comandante Mayor: $2.398.955

Comandante Principal: $2.153.607

Comandante: $1.771.955

Segundo Comandante: $1.452.422

En el caso de los oficiales subalternos, los haberes se ubican entre los $990.000 y los $1,2 millones mensuales, dependiendo de la categoría.

Por otro lado, el personal de suboficiales y tropa percibe salarios menores, aunque muchos efectivos reciben adicionales por tareas operativas y funciones específicas. Un Suboficial Mayor supera los $1,4 millones, mientras que un Cabo Primero ronda los $947.000.

En los niveles de ingreso a la carrera, un Gendarme I cobra cerca de $783.000 y un Gendarme II percibe aproximadamente $711.920 de sueldo básico.

Bonos y adicionales para el personal de Gendarmería

Además del salario mensual, el esquema de pagos contempla sumas complementarias destinadas al personal de las fuerzas federales.

Durante abril se confirmó un bono fijo extraordinario de $40.000 para todos los integrantes de la fuerza. A esto se suma un adicional variable que depende de la jerarquía y de las tareas realizadas.

Los montos extra pueden ir desde los $100.000 hasta los $300.000 y fueron orientados principalmente al personal operativo y a los rangos más bajos.

También existen suplementos vinculados con:

Antigüedad

Zona desfavorable

Títulos académicos

Funciones especiales

Tareas de prevención y control territorial

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Qué requisitos hay para ingresar a Gendarmería

Quienes deseen formar parte de la Gendarmería Nacional Argentina deben cumplir una serie de condiciones establecidas por la institución.

Entre los requisitos generales se encuentran:

  • Ser argentino nativo o por opción
  • Tener estudios secundarios completos
  • Cumplir con las condiciones psicofísicas exigidas
  • No registrar antecedentes penales
  • Aprobar los exámenes de ingreso
  • Tener entre 17 y 25 años, según la modalidad de incorporación
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