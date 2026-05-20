Cuánto cobra un gendarme en mayo de 2026: salarios actualizados y requisitos para ingresar a la fuerza

El interés por conocer cuánto gana un integrante de la Gendarmería Nacional Argentina creció en los últimos meses, especialmente entre quienes evalúan sumarse a las fuerzas federales de seguridad. En mayo de 2026, los haberes continúan regidos por la actualización salarial aplicada en abril, debido a que el Gobierno nacional todavía no difundió nuevos cambios oficiales para este mes.