Scania apuesta al GNC mientras avanza la transición energética

“Scania está muy comprometida a nivel global con la sustentabilidad y con una forma de hacer negocios responsablemente”, sostuvo Marco Rebellato, NOA Regional Sales Manager de Scania, durante su participación en "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro, conducido por la periodista Carolina Servetto. El ejecutivo explicó que toda la estrategia de la compañía se encuentra alineada bajo el denominado “Scania Way”, una filosofía corporativa basada en conceptos como responsabilidad, respeto por el individuo y eficiencia energética.