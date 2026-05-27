Scania apuesta al GNC mientras avanza la transición energética
Resumen para apurados
- Scania impulsa el uso de GNC en el transporte pesado de Argentina para reducir emisiones y costos operativos, según afirmó el gerente regional Marco Rebellato en un foro reciente.
- La firma aplica su estrategia sustentable adaptándose a la desarrollada matriz de gas local, logrando un ahorro operativo de hasta un 50% en combustible para los camiones.
- Esta tecnología marcará la competitividad del transporte pesado, facilitando una transición gradual hacia la electrificación y un modelo logístico más eficiente y conectado.
La transición energética dejó de ser una discusión exclusiva de Europa o de los grandes mercados mundiales. En Argentina, el transporte pesado también comenzó a adaptarse a nuevas tecnologías que buscan reducir emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia operativa. En ese escenario, el GNC aparece como una de las alternativas más fuertes mientras avanza, de manera gradual, el desarrollo de la electrificación dentro del sector.
“Scania está muy comprometida a nivel global con la sustentabilidad y con una forma de hacer negocios responsablemente”, sostuvo Marco Rebellato, NOA Regional Sales Manager de Scania, durante su participación en "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro, conducido por la periodista Carolina Servetto. El ejecutivo explicó que toda la estrategia de la compañía se encuentra alineada bajo el denominado “Scania Way”, una filosofía corporativa basada en conceptos como responsabilidad, respeto por el individuo y eficiencia energética.
Según detalló, el cuidado ambiental atraviesa toda la estructura de la empresa. “A nivel global, todas las fábricas de Scania funcionan con energía 100% libre de combustibles fósiles y en Argentina no solamente la planta industrial de Tucumán trabaja con energía limpia, sino también toda la red de concesionarios”, explicó.
GNC, ahorro y transporte más eficiente
Para Rebellato, el gran desafío actual pasa por adaptar las tecnologías a la realidad de cada país. “Scania tiene motores eléctricos, híbridos, a hidrógeno, GNC y biometano, pero cada mercado necesita soluciones distintas según su matriz energética”, señaló. En el caso argentino, explicó que el desarrollo del GNC permitió avanzar hacia una alternativa mucho más viable para el transporte pesado.
“En Argentina se trabajó sobre la tecnología GNC porque existe una matriz muy desarrollada. Hoy un camión impulsado con biometano puede reducir hasta un 90% los gases de efecto invernadero”, afirmó.
El ejecutivo aseguró además que la eficiencia energética será determinante en los próximos años para la competitividad del transporte. “Se vienen mercados mucho más competitivos y el transportista va a hacer la diferencia bajando costos y siendo más eficiente”, remarcó.
“Hoy hacer una ruta logística con GNC puede implicar hasta un 50% de ahorro operativo en gasto directo de combustible”, explicó Rebellato. Además, destacó programas impulsados por la compañía para reducir la brecha de género dentro del sector y sostuvo que la transformación del transporte recién comienza. “No se trata solamente de vender un producto robusto o confiable, sino de acompañar una transición hacia un transporte más eficiente, conectado y sustentable”, concluyó.