Política

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

El juez del caso, Robín Márquez, homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Rechazo de la querella.

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El juez Robín Márquez otorgó la libertad condicional a 'Pichón' Segura tras homologar un juicio abreviado por agredir con un cabezazo a Federico Pelli en Tucumán.
  • La resolución se dio mediante un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado, a pesar de la oposición expresa de la querella de la víctima.
  • El caso reabre el debate sobre la eficacia de los juicios abreviados en delitos de violencia física y el peso de la opinión de las víctimas en los acuerdos judiciales.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Ministerio Público FiscalFederico PelliPichón" Segura
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal
1

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana
2

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar
3

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Tucumán desapareció en el mapa de Milei
4

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad
5

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

Ranking notas premium
Tucumán desapareció en el mapa de Milei
1

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad
2

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

Avance narco: con escuchar no alcanza
3

Avance narco: con escuchar no alcanza

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
4

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
5

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Más Noticias
A dos meses de la inauguración del Mercado del Norte: el avance de la obra en 10 fotos

A dos meses de la inauguración del Mercado del Norte: el avance de la obra en 10 fotos

Milei tomó distancia de las críticas de la Iglesia: “Llamar terrorismo a las redes es un poco exagerado”

Milei tomó distancia de las críticas de la Iglesia: “Llamar terrorismo a las redes es un poco exagerado”

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

El Gobierno eliminó los subsidios para los pasajes de larga distancia otorgados a personas con discapacidad

El Gobierno eliminó los subsidios para los pasajes de larga distancia otorgados a personas con discapacidad

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

Entre chocolate patrio y reflexiones, Tucumán celebró el 25 de Mayo

Entre chocolate patrio y reflexiones, Tucumán celebró el 25 de Mayo

Jaldo sostuvo que “no hay lugar para grietas” y llamó a fortalecer el diálogo

Jaldo sostuvo que “no hay lugar para grietas” y llamó a fortalecer el diálogo

Comentarios