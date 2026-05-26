Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Postulantes

La comisión de Peticiones y Acuerdos que preside Carolina Vargas Aignasse entrevistará hoy desde las 8.30 a un total de 14 postulantes a ocupar cargos en el Poder Judicial. Entre los aspirantes que se apersonarán por la Cámara están: Melisa Velia Hanssen Giffoniello (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Capital); María del Carmen Negro (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones Sala II del Centro Judicial Capital); Florencia Natalia Presti (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y Locaciones Sala II del Centro Judicial Capital); Juan Pablo Flores (Vocal de Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala III del Centro Judicial Capital); Guillermo Matías Puig (Juez de Ejecución del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital); Ileana Raquel Melchiori (Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la III Nominación Centro Judicial Capital); y Patricio Agustín Prado (Juez del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital).