Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Resumen para apurados
- La comisión de Peticiones de la Legislatura de Tucumán entrevista hoy a 14 postulantes a jueces propuestos por el gobernador Jaldo para cubrir vacantes en el Poder Judicial.
- La reunión de Labor Parlamentaria definirá la agenda de la próxima sesión legislativa, que incluirá el tratamiento de estos pliegos judiciales y un DNU sobre el Ersept.
- La designación de estos magistrados busca agilizar el funcionamiento de fueros clave y optimizar la administración de justicia en los distintos centros judiciales tucumanos.
La próxima sesión de la Legislatura comenzará a tomar cuerpo formalmente con la reunión de Labor Parlamentaria que se convocó para hoy, a las 11. El vicegobernador Miguel Acevedo y los presidentes de los bloques políticos debatirán sobre los proyectos que llegarán al recinto, posiblemente el jueves 28 de mayo.
Amén de los temas que acuerden los parlamentarios, está confirmado que en el próximo debate ingresará el DNU mediante el cual se designó a Ingrid Lausberg como subinterventora administrativa financiera en el Ersept. Además, se pondrán en consideración más de una docena de pliegos que giró el gobernador Osvaldo Jaldo.
Postulantes
La comisión de Peticiones y Acuerdos que preside Carolina Vargas Aignasse entrevistará hoy desde las 8.30 a un total de 14 postulantes a ocupar cargos en el Poder Judicial. Entre los aspirantes que se apersonarán por la Cámara están: Melisa Velia Hanssen Giffoniello (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Capital); María del Carmen Negro (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones Sala II del Centro Judicial Capital); Florencia Natalia Presti (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y Locaciones Sala II del Centro Judicial Capital); Juan Pablo Flores (Vocal de Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala III del Centro Judicial Capital); Guillermo Matías Puig (Juez de Ejecución del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital); Ileana Raquel Melchiori (Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la III Nominación Centro Judicial Capital); y Patricio Agustín Prado (Juez del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital).
Además, está previsto que concurran: Leandro David Abdala (Juez del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital); Gabriela Marta Soledad Argañaraz (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación del Centro Judicial Capital); María Soledad Hernández (Juez del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Concepción); María Alejandra Ganín Brodersen (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Concepción); Lucas Alfredo Taboada (Juez del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Monteros); Hassan Kamel Dip (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la I Nominación - Subrogante, del Centro Judicial Capital); y Criss Rosa Luz Correa (Jueza del Colegio de Jueces Penales Subrogante, del Centro Judicial Capital).