Trump aseguró que las negociaciones de paz con Irán avanzan, pero advirtió que no acelerará un acuerdo

El líder estadounidense le habría planteado esas afirmaciones en una llamada que se produjo la noche del sábado, explicó Netanyahu en sus redes sociales, y en ella el primer ministro israelí abordó con el magnate neoyorquino el memorando de entendimiento para el desbloqueo del estrecho de Ormuz y "las próximas negociaciones hacia un acuerdo final del programa nuclear de Irán", consignó la cadena DW, con base en agencias internacionales.