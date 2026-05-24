Trump aseguró que las negociaciones de paz con Irán avanzan, pero advirtió que no acelerará un acuerdo

Resumen para apurados
- Este domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que las negociaciones de paz con Irán avanzan de forma constructiva, pero ordenó no apresurarse para lograr un acuerdo.
- El diálogo se da bajo un bloqueo marítimo de EE.UU. a puertos iraníes. Además, Benjamín Netanyahu acordó con Trump que el pacto debe desmantelar el programa nuclear de Irán.
- El pacto final definiría el conflicto en Medio Oriente, contemplando el fin de la ofensiva israelí en Líbano y el desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró este domingo que las conversaciones de paz con Irán "avanzan de manera constructiva", pero dijo que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que garantice que el acuerdo sea verdaderamente positivo.
"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes para que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado", dijo en su red Truth Social.
El mandatario agregó que el bloqueo marítimo que Estados Unidos impuso a los puertos iraníes y que ha forzado el desvío de un centenar de buques "se mantendrá en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que acordó con el presidente de Estados Unidos que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el "desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento (de uranio) de Irán y la retirada de su material nuclear enriquecido del territorio".
"El presidente Trump también reafirmó el derecho a la autodefensa de Israel contra amenazas en todos los frentes, incluyendo el Líbano", añadió el mandatario israelí en una publicación en la red social X, después de que algunas filtraciones apuntaran a que el acuerdo incluirá el final de la ofensiva de Israel en el Líbano contra el grupo chií Hezbolá.
El líder estadounidense le habría planteado esas afirmaciones en una llamada que se produjo la noche del sábado, explicó Netanyahu en sus redes sociales, y en ella el primer ministro israelí abordó con el magnate neoyorquino el memorando de entendimiento para el desbloqueo del estrecho de Ormuz y "las próximas negociaciones hacia un acuerdo final del programa nuclear de Irán", consignó la cadena DW, con base en agencias internacionales.