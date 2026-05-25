Gendarmería desmintió la versión sobre un micro con mujeres embarazadas que intentaban ingresar a Salta

El texto también hacía referencia a la aplicación de la figura de “falso turismo”, utilizada cuando el motivo declarado de ingreso no coincide con la finalidad real del viaje y cuando no se pueden acreditar requisitos mínimos para una estadía turística, como reservas de alojamiento, pasaje de regreso, recursos económicos suficientes o coherencia entre el motivo del viaje y las circunstancias del ingreso.