Seguridad

Gendarmería desmintió la versión sobre un micro con mujeres embarazadas que intentaban ingresar a Salta

La fuerza nacional calificó como “relato inventado” la información difundida sobre un supuesto caso de “turismo sanitario” en la frontera con Bolivia.

Gendarmería desmintió la versión sobre un micro con mujeres embarazadas que intentaban ingresar a Salta
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería Nacional desmintió el rechazo de un colectivo con embarazadas bolivianas que intentaba ingresar a Salta, calificando la información como una noticia falsa.
  • Versiones periodísticas señalaban que un operativo de Migraciones y Gendarmería impidió el ingreso de un micro tras detectar inconsistencias bajo la figura de falso turismo.
  • A pesar de la desmentida oficial, la difusión del caso reabrió el debate sobre el denominado turismo sanitario y el uso de servicios públicos por extranjeros en la frontera.
Resumen generado con IA

Gendarmería Nacional Argentinasalió a desmentir públicamente la información que circuló en medios de comunicación y plataformas digitales sobre el supuesto rechazo al ingreso de un colectivo con mujeres bolivianas embarazadas que viajaban a Salta para dar a luz.

A través de un comunicado oficial, la fuerza aseguró que “se trata de un relato inventado (fake news)” y negó que se haya producido un procedimiento de esas características en la provincia de Salta.

“A raíz de los hechos difundidos en medios de comunicación y plataformas web relacionados a un suceso policial en la provincia de Salta, donde se menciona el ingreso de un colectivo con mujeres embarazadas, Gendarmería comunica que se trata de un relato inventado (fake news)”, expresó el texto difundido por la institución.

La aclaración surgió luego de que comenzara a circular una versión que señalaba que un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Migraciones y Gendarmería Nacional había impedido el ingreso al país de un micro proveniente de Bolivia con varias mujeres embarazadas.

Según esa publicación, durante controles migratorios se habrían detectado inconsistencias en las declaraciones de algunas pasajeras, quienes inicialmente aseguraron ingresar al país con fines turísticos, aunque luego habrían admitido que buscaban acceder al sistema de salud público argentino para dar a luz.

Gendarmería desmintió la versión sobre un micro con mujeres embarazadas que intentaban ingresar a Salta

El texto también hacía referencia a la aplicación de la figura de “falso turismo”, utilizada cuando el motivo declarado de ingreso no coincide con la finalidad real del viaje y cuando no se pueden acreditar requisitos mínimos para una estadía turística, como reservas de alojamiento, pasaje de regreso, recursos económicos suficientes o coherencia entre el motivo del viaje y las circunstancias del ingreso.

La difusión de esa versión generó repercusión y reabrió el debate sobre el denominado “turismo sanitario” y el uso de los servicios públicos por parte de ciudadanos extranjeros no residentes, especialmente en provincias fronterizas del norte argentino como Salta.

Sin embargo, tras la viralización del caso, Gendarmería Nacional rechazó de manera categórica la información y sostuvo que el episodio nunca ocurrió en los términos difundidos.

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