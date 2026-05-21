Secciones
Política

El llamativo baile del gobernador Gustavo Sáenz tras anunciar nuevos vuelos entre Salta y Río de Janeiro

El mandatario provincial se sumó a los bailarines del carnaval para celebrar la conexión aérea. Sacudió las caderas, hizo un repiqueteo y provocó sonrisas.

El llamativo baile del gobernador Gustavo Sáenz tras anunciar nuevos vuelos entre Salta y Río de Janeiro
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Gustavo Sáenz presentó en Salta una nueva conexión aérea con Río de Janeiro que iniciará en diciembre, celebrando el anuncio con un llamativo baile.
  • La ruta será operada por GOL Linhas Aéreas con dos frecuencias semanales. El festejo se volvió viral luego de que el mandatario provincial se sumara a bailar con una comparsa.
  • Esta primera conexión histórica busca consolidar a Salta como un nodo aéreo internacional clave en el norte argentino, impulsando el desarrollo turístico y la economía local.
Resumen generado con IA

Con música carioca y bailarines de carnaval, el gobernador de Salta, Gustavo Saénz, celebró este jueves nuevos vuelos entre su provincia y Río de Janeiro, una ruta aérea que comenzará a operar desde el 17 de diciembre. Sobre el final, él mismo se sumó a los bailes: sacudió las caderas, metió un furioso repiqueteo y sonrió frente a las cámaras.

El acto, encabezado por el mandatario provincial, se realizó en la Dirección de Aviación Civil y contó con la participación de autoridades provinciales y directivos de GOL Linhas Aéreas, la compañía brasileña que estará a cargo de esta nueva ruta.

El gobernador brindó unas palabras para destacar que la provincia "se abre al mundo", aunque el momento que se llevó todos los aplausos fue hacia el cierre, cuando un pequeño grupo de bailarines de carnaval comenzaron a mostrar sus talentos y Sáenz decidió acompañarlos.

En un video que rápidamente se difundió en redes sociales, se puede ver el momento en que a Sáenz lo sacan a bailar. Pese a una aparente resistencia inicial, el gobernador de Salta aceptó el convite y sacó a relucir sus dotes de bailarín.

A Sáenz se lo vio dando saltos, sacudiendo las caderas y moviéndose al ritmo de la música carioca que sonaba de fondo.

Gustavo Sáenz bailó en la presentación de un vuelo Salta-Río.Gustavo Sáenz bailó en la presentación de un vuelo Salta-Río.

No es para menos. El gobernador estaba celebrando que "por primera vez en la historia, nuestra provincia va a tener conexión directa con Río de Janeiro".

Así lo afirmó durante su discurso, momentos antes de ser cautivado por el ritmo de la música. "Tenemos varias conexiones más: Lima, Asunción, Panamá y ahora Río, que nos convierte en la principal provincia del NOA y el NEA con vuelos internacionales", destacó.

"No es algo menor, sabemos que el turismo es fundamental para el crecimiento de nuestra querida provincia y nuestro norte argentino. La puerta que Río de Janeiro nos abre al mundo es muy grande, gracias a la empresa GOL y al gobernador de Río de Janeiro", expresó Sáenz.

También hizo alusión a los bailarines de comparsa, que se encontraban a un costado esperando que llegara su momento: "Gracias a ustedes, que se están muriendo de frio para mostrarnos sus costumbres".

"De eso se trata, compartir costumbres, tradiciones, cultura, gastronomía y la calidez de nuestra gente", completó.

Los pasajes que conectan Salta con Río de Janeiro se encuentran a la venta desde hoy. El vuelo inaugural será el 17 de diciembre y contará con dos operaciones semanales entre el aeropuerto Galeao con la terminal Martín Miguel de Güemes.

Temas SaltaGustavo Saenz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una
1

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías
3

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
4

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Cuándo cobran los jubilados de la mínima: cronograma completo para junio 2026
5

Cuándo cobran los jubilados de la mínima: cronograma completo para junio 2026

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
4

Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

Temporada de tempestades
5

Temporada de tempestades

Más Noticias
Luciano Chincarini defendió las contrataciones directas y cuestionó a la concejal que lo denunció

Luciano Chincarini defendió las contrataciones directas y cuestionó a la concejal que lo denunció

Martín Menem habló de la interna libertaria: Decir que le miento a Milei es subestimar al Presidente

Martín Menem habló de la interna libertaria: "Decir que le miento a Milei es subestimar al Presidente"

Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Carlos Arnedo, sobre la suba del boleto: “Es impagable el aumento que piden”

Carlos Arnedo, sobre la suba del boleto: “Es impagable el aumento que piden”

Comentarios