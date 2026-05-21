El llamativo baile del gobernador Gustavo Sáenz tras anunciar nuevos vuelos entre Salta y Río de Janeiro

Con música carioca y bailarines de carnaval, el gobernador de Salta, Gustavo Saénz, celebró este jueves nuevos vuelos entre su provincia y Río de Janeiro, una ruta aérea que comenzará a operar desde el 17 de diciembre. Sobre el final, él mismo se sumó a los bailes: sacudió las caderas, metió un furioso repiqueteo y sonrió frente a las cámaras.