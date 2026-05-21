El llamativo baile del gobernador Gustavo Sáenz tras anunciar nuevos vuelos entre Salta y Río de Janeiro

Resumen para apurados
- El gobernador Gustavo Sáenz presentó en Salta una nueva conexión aérea con Río de Janeiro que iniciará en diciembre, celebrando el anuncio con un llamativo baile.
- La ruta será operada por GOL Linhas Aéreas con dos frecuencias semanales. El festejo se volvió viral luego de que el mandatario provincial se sumara a bailar con una comparsa.
- Esta primera conexión histórica busca consolidar a Salta como un nodo aéreo internacional clave en el norte argentino, impulsando el desarrollo turístico y la economía local.
Con música carioca y bailarines de carnaval, el gobernador de Salta, Gustavo Saénz, celebró este jueves nuevos vuelos entre su provincia y Río de Janeiro, una ruta aérea que comenzará a operar desde el 17 de diciembre. Sobre el final, él mismo se sumó a los bailes: sacudió las caderas, metió un furioso repiqueteo y sonrió frente a las cámaras.
El acto, encabezado por el mandatario provincial, se realizó en la Dirección de Aviación Civil y contó con la participación de autoridades provinciales y directivos de GOL Linhas Aéreas, la compañía brasileña que estará a cargo de esta nueva ruta.
El gobernador brindó unas palabras para destacar que la provincia "se abre al mundo", aunque el momento que se llevó todos los aplausos fue hacia el cierre, cuando un pequeño grupo de bailarines de carnaval comenzaron a mostrar sus talentos y Sáenz decidió acompañarlos.
En un video que rápidamente se difundió en redes sociales, se puede ver el momento en que a Sáenz lo sacan a bailar. Pese a una aparente resistencia inicial, el gobernador de Salta aceptó el convite y sacó a relucir sus dotes de bailarín.
A Sáenz se lo vio dando saltos, sacudiendo las caderas y moviéndose al ritmo de la música carioca que sonaba de fondo.
Gustavo Sáenz bailó en la presentación de un vuelo Salta-Río.Gustavo Sáenz bailó en la presentación de un vuelo Salta-Río.
No es para menos. El gobernador estaba celebrando que "por primera vez en la historia, nuestra provincia va a tener conexión directa con Río de Janeiro".
Así lo afirmó durante su discurso, momentos antes de ser cautivado por el ritmo de la música. "Tenemos varias conexiones más: Lima, Asunción, Panamá y ahora Río, que nos convierte en la principal provincia del NOA y el NEA con vuelos internacionales", destacó.
"No es algo menor, sabemos que el turismo es fundamental para el crecimiento de nuestra querida provincia y nuestro norte argentino. La puerta que Río de Janeiro nos abre al mundo es muy grande, gracias a la empresa GOL y al gobernador de Río de Janeiro", expresó Sáenz.
También hizo alusión a los bailarines de comparsa, que se encontraban a un costado esperando que llegara su momento: "Gracias a ustedes, que se están muriendo de frio para mostrarnos sus costumbres".
"De eso se trata, compartir costumbres, tradiciones, cultura, gastronomía y la calidez de nuestra gente", completó.
Los pasajes que conectan Salta con Río de Janeiro se encuentran a la venta desde hoy. El vuelo inaugural será el 17 de diciembre y contará con dos operaciones semanales entre el aeropuerto Galeao con la terminal Martín Miguel de Güemes.