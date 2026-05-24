Seguridad

Gendarmería rechazó el ingreso de un micro con mujeres bolivianas embarazadas que venían a parir a Salta

En un primer momento, varias mujeres aseguraron que ingresaban al país con fines turísticos. Sin embargo, de acuerdo con fuentes oficiales, luego admitieron que el verdadero objetivo del viaje era acceder a atención médica en hospitales argentinos para el nacimiento de sus hijos.

INTEGRANTES DE GENDARMERÍA IMPIDIÓ EL AVANCE DEL COLECTIVO
INTEGRANTES DE GENDARMERÍA IMPIDIÓ EL AVANCE DEL COLECTIVO GENDARMERÍA NACIONAL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería rechazó en Salta el ingreso de un micro con embarazadas bolivianas que pretendían dar a luz en hospitales públicos argentinos bajo la figura de falso turismo.
  • Las autoridades detectaron contradicciones en los relatos de las pasajeras, quienes admitieron buscar atención médica sin contar con reservas, dinero ni pasajes de regreso.
  • Este caso reabre el debate sobre el uso de la salud pública por extranjeros no residentes en Salta. Migraciones anunció que reforzará los controles en los pasos fronterizos.
Resumen generado con IA

Un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Migraciones y Gendarmería Nacional Argentina volvió a poner en debate el denominado “turismo sanitario” en el norte argentino. En un control realizado en un paso fronterizo de la provincia de Salta, las autoridades rechazaron el ingreso de un colectivo proveniente de Bolivia en el que viajaban varias mujeres embarazadas que, según fuentes oficiales, buscaban acceder al sistema de salud público argentino para dar a luz.

La información fue publicada originalmente por GentedeSalta.com.

Detectaron inconsistencias en las declaraciones

Según trascendió, durante las entrevistas migratorias y la revisión de documentación, las fuerzas de seguridad detectaron contradicciones en los relatos de algunas pasajeras que cursaban embarazos avanzados.

En un primer momento, varias mujeres aseguraron que ingresaban al país con fines turísticos. Sin embargo, de acuerdo con fuentes oficiales, luego admitieron que el verdadero objetivo del viaje era acceder a atención médica en hospitales argentinos para el nacimiento de sus hijos.

A partir de esa situación, se aplicó la figura de “falso turismo”, una herramienta contemplada en los controles migratorios cuando el motivo declarado de ingreso no coincide con la finalidad real del viaje.

Qué es el “falso turismo”

La figura de “falso turismo” puede utilizarse cuando una persona no logra acreditar condiciones mínimas para un viaje turístico, como:

Reservas de alojamiento.

Pasaje de regreso.

Recursos económicos suficientes.

Coherencia entre el motivo declarado y las circunstancias reales del ingreso.

En este caso, el colectivo proveniente de Bolivia fue finalmente rechazado y no pudo ingresar al territorio argentino.

Debate por el uso del sistema de salud

El episodio volvió a abrir la discusión sobre el uso de los servicios públicos por parte de ciudadanos extranjeros no residentes, especialmente en provincias fronterizas como Salta, donde históricamente existe un importante flujo migratorio desde países vecinos.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones indicaron que continuarán reforzando los controles en los pasos fronterizos del norte provincial para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar irregularidades vinculadas al ingreso al país.

Temas SaltaGendarmería Nacional ArgentinaBolivia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sexualmente hablando: la brecha del orgasmo
1

Sexualmente hablando: la brecha del orgasmo

La palabra del conductor que baleó al ciclista: Pido disculpas a la sociedad y a la víctima
2

La palabra del conductor que baleó al ciclista: "Pido disculpas a la sociedad y a la víctima"

Cuáles son los contratos que denuncia la concejal alfarista Ana González en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
3

Cuáles son los contratos que denuncia la concejal alfarista Ana González en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Javier Milei compartió un mapa argentino con errores: omitió a Tucumán y a las Islas Malvinas
4

Javier Milei compartió un mapa argentino con errores: omitió a Tucumán y a las Islas Malvinas

Bodegones en Tucumán: de la tradición de la mesa larga al auge de una nueva escena gastronómica
5

Bodegones en Tucumán: de la tradición de la mesa larga al auge de una nueva escena gastronómica

Ranking notas premium
Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027
1

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Del ancazo al balazo: postales del Tucumán descontrolado
2

Del ancazo al balazo: postales del Tucumán descontrolado

Denuncia contra funcionarios municipales: Cree el ladrón que todos son de su condición, dijo Chahla
3

Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla

Como bailando en la cubierta del Titanic
4

Como bailando en la cubierta del Titanic

Carta del apóstol Santiago
5

Carta del apóstol Santiago

Más Noticias
Dos muertos y una mujer herida en un choque fatal durante una persecución policial

Dos muertos y una mujer herida en un choque fatal durante una persecución policial

Sexualmente hablando: la brecha del orgasmo

Sexualmente hablando: la brecha del orgasmo

Javier Milei compartió un mapa argentino con errores: omitió a Tucumán y a las Islas Malvinas

Javier Milei compartió un mapa argentino con errores: omitió a Tucumán y a las Islas Malvinas

Franco Colapinto corre hoy en el GP de Canadá: horario y dónde ver la Fórmula 1 en vivo

Franco Colapinto corre hoy en el GP de Canadá: horario y dónde ver la Fórmula 1 en vivo

Como bailando en la cubierta del Titanic

Como bailando en la cubierta del Titanic

Cuáles son los contratos que denuncia la concejal alfarista Ana González en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Cuáles son los contratos que denuncia la concejal alfarista Ana González en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

La palabra del conductor que baleó al ciclista: Pido disculpas a la sociedad y a la víctima

La palabra del conductor que baleó al ciclista: "Pido disculpas a la sociedad y a la víctima"

Crimen del boliche: el caso de Federico Toledo está cerca de llegar a juicio

Crimen del boliche: el caso de Federico Toledo está cerca de llegar a juicio

Comentarios