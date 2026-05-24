Gendarmería rechazó el ingreso de un micro con mujeres bolivianas embarazadas que venían a parir a Salta
En un primer momento, varias mujeres aseguraron que ingresaban al país con fines turísticos. Sin embargo, de acuerdo con fuentes oficiales, luego admitieron que el verdadero objetivo del viaje era acceder a atención médica en hospitales argentinos para el nacimiento de sus hijos.
Resumen para apurados
- Gendarmería rechazó en Salta el ingreso de un micro con embarazadas bolivianas que pretendían dar a luz en hospitales públicos argentinos bajo la figura de falso turismo.
- Las autoridades detectaron contradicciones en los relatos de las pasajeras, quienes admitieron buscar atención médica sin contar con reservas, dinero ni pasajes de regreso.
- Este caso reabre el debate sobre el uso de la salud pública por extranjeros no residentes en Salta. Migraciones anunció que reforzará los controles en los pasos fronterizos.
Un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Migraciones y Gendarmería Nacional Argentina volvió a poner en debate el denominado “turismo sanitario” en el norte argentino. En un control realizado en un paso fronterizo de la provincia de Salta, las autoridades rechazaron el ingreso de un colectivo proveniente de Bolivia en el que viajaban varias mujeres embarazadas que, según fuentes oficiales, buscaban acceder al sistema de salud público argentino para dar a luz.
La información fue publicada originalmente por GentedeSalta.com.
Detectaron inconsistencias en las declaraciones
Según trascendió, durante las entrevistas migratorias y la revisión de documentación, las fuerzas de seguridad detectaron contradicciones en los relatos de algunas pasajeras que cursaban embarazos avanzados.
En un primer momento, varias mujeres aseguraron que ingresaban al país con fines turísticos. Sin embargo, de acuerdo con fuentes oficiales, luego admitieron que el verdadero objetivo del viaje era acceder a atención médica en hospitales argentinos para el nacimiento de sus hijos.
A partir de esa situación, se aplicó la figura de “falso turismo”, una herramienta contemplada en los controles migratorios cuando el motivo declarado de ingreso no coincide con la finalidad real del viaje.
Qué es el “falso turismo”
La figura de “falso turismo” puede utilizarse cuando una persona no logra acreditar condiciones mínimas para un viaje turístico, como:
Reservas de alojamiento.
Pasaje de regreso.
Recursos económicos suficientes.
Coherencia entre el motivo declarado y las circunstancias reales del ingreso.
En este caso, el colectivo proveniente de Bolivia fue finalmente rechazado y no pudo ingresar al territorio argentino.
Debate por el uso del sistema de salud
El episodio volvió a abrir la discusión sobre el uso de los servicios públicos por parte de ciudadanos extranjeros no residentes, especialmente en provincias fronterizas como Salta, donde históricamente existe un importante flujo migratorio desde países vecinos.
Desde la Dirección Nacional de Migraciones indicaron que continuarán reforzando los controles en los pasos fronterizos del norte provincial para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar irregularidades vinculadas al ingreso al país.