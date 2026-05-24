Gendarmería rechazó el ingreso de un micro con mujeres bolivianas embarazadas que venían a parir a Salta

Un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Migraciones y Gendarmería Nacional Argentina volvió a poner en debate el denominado “turismo sanitario” en el norte argentino. En un control realizado en un paso fronterizo de la provincia de Salta, las autoridades rechazaron el ingreso de un colectivo proveniente de Bolivia en el que viajaban varias mujeres embarazadas que, según fuentes oficiales, buscaban acceder al sistema de salud público argentino para dar a luz.