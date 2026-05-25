Irán señala que el acuerdo con Estados Unidos no es inminente

"Los servicios prestados, es decir, los servicios de navegación, así como las medidas necesarias para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán, requieren el cobro de ciertas tasas", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, aseguró que Irán "no busca cobrar peajes", consignó la cadena DW, con base en agencias internacionales.