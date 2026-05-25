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Irán señala que el acuerdo con Estados Unidos no es inminente

Teherán aseguró que aún persisten diferencias con Washington pese a los avances en las negociaciones para poner fin a la guerra.

El portavoz iraní de Exteriores, Ismail Bagaei. FOTO X
El portavoz iraní de Exteriores, Ismail Bagaei. FOTO X
Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • Irán afirmó este lunes en Teherán que un acuerdo con EE. UU. para poner fin a la guerra no es inminente debido a los constantes cambios de postura de Washington.
  • Las negociaciones avanzan pero se centran en el fin de las hostilidades; el tema nuclear se postergó 60 días. Además, Irán anunció el cobro de tasas de navegación en Ormuz.
  • Este retraso prolonga la tensión regional, mientras que las nuevas tasas en el estrecho de Ormuz podrían afectar el comercio marítimo y complicar futuros pactos bilaterales.
Resumen generado con IA

Irán afirmó este lunes que la firma de un acuerdo con Estados Unidos (EEUU) no es inminente, a pesar de los avances en las negociaciones de paz, debido a lo que consideró "cambios frecuentes" en las posturas de los responsables estadounidenses.

"Es cierto que llegamos a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente", aseveró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Bagaei, en rueda de prensa.

El vocero reiteró además que las negociaciones están centradas actualmente en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní, cuestión que será discutida en un plazo de 60 días posterior al memorando de entendimiento que negocian ambas partes, afirmó.

El gobierno iraní, a la vez, informó que empezará a cobrar tasas por "servicios de navegación" a los buques que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, en plena negociación con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

"Los servicios prestados, es decir, los servicios de navegación, así como las medidas necesarias para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán, requieren el cobro de ciertas tasas", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, aseguró que Irán "no busca cobrar peajes", consignó la cadena DW, con base en agencias internacionales. 

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