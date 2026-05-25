El fin de semana largo del 25 de Mayo movilizó a 1,44 millones de turistas y generó $339.880 millones

Más turismo nacional, menos exterior. Según operadores turísticos y agencias de viaje relevados por medios especializados del sector, durante el fin de semana largo creció la demanda de escapadas dentro del país y cayó el interés por los viajes internacionales. La tendencia estuvo vinculada al contexto económico y a la búsqueda de opciones más accesibles y cercanas. Las termas, los destinos naturales y las propuestas gastronómicas estuvieron entre las más elegidas.