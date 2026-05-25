El locro, esa exquisitez regional tan asociada a las fechas patrias

Antes de la conquista

El adjetivo “criollo” que acompaña habitualmente al nombre del plato tiene su propia historia. Ousset explicó que el locro existía mucho antes de la conquista, y que el contacto con los españoles le dio ese carácter mixto. “Es la síntesis de dos culturas. Los pueblos originarios de la zona andina ya preparaban un guiso espeso con maíz blanco, porotos, zapallo y hierbas del monte. Los colonizadores incorporaron los embutidos y las carnes. De esa fusión nació lo que hoy conocemos”. Y trazó un paralelo regional. “En Brasil existe la feijoada, un plato de lógica similar, aunque con otros ingredientes”, dijo.