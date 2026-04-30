Doña Petrona, la “santa patrona” del locro: cómo es su mejor receta

Si bien su recetario no se agota, ni remotamente, en el locro, Doña Petrona, una de las cocineras más importantes y emblemáticas del país, está muy vinculada al locro. Nacida en Santiago del Estero en 1898, fue una de las primeras en cocinar en la televisión nacional, por lo que quedó como protagonista en el imaginario de la cocina para millones de personas. Entre otras, dejó su receta para que todos puedan disfrutar de un delicioso plato autóctono con amigos y familiares.