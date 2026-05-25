Tras el frío polar, el 25 de Mayo abrirá una semana más estable en Tucumán

Con un feriado patrio que marcará el inicio de la última semana hábil de mayo, Tucumán comenzará también a despedirse lentamente del frío más intenso que dominó gran parte de los últimos días. Después de varias jornadas con temperaturas más propias de julio que de otoño, la provincia ingresará en un período mucho más estable, con escasas probabilidades de lluvias y un progresivo ascenso térmico.