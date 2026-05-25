Tras el frío polar, el 25 de Mayo abrirá una semana más estable en Tucumán

Con un feriado patrio que marcará el inicio de la última semana hábil de mayo, Tucumán comenzará también a despedirse lentamente del frío más intenso que dominó gran parte de los últimos días. Después de varias jornadas con temperaturas más propias de julio que de otoño, la provincia ingresará en un período mucho más estable, con escasas probabilidades de lluvias y un progresivo ascenso térmico.
El cierre del mes estará atravesado por mañanas todavía frías, presencia de neblinas y tardes algo más agradables, en un escenario que los especialistas describen como un retorno gradual a valores normales para esta época del año. Aunque el abrigo seguirá siendo necesario durante las primeras horas del día, especialmente en zonas rurales y sectores bajos, las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar señales menos rigurosas.
“La última semana de mayo tendrá gran estabilidad en Tucumán, con lluvias escasas y recuperación gradual de las temperaturas”, explicó el observador meteorológico Jorge Noriega al analizar el comportamiento atmosférico previsto de los próximos días.
Según detalló, el principal rasgo del período será la consolidación de un escenario seco, con muy poca humedad disponible y una marcada ausencia de precipitaciones.
Mientras que también hizo aproximaciones sobre qué marcaría el termómetro en la provincia. “Si hablamos de temperaturas, tendremos un progresivo incremento térmico respecto de la semana que finalizó”.
Noriega remarcó además que una de las particularidades más notorias será la baja humedad en superficie, una condición que influirá directamente en la amplitud térmica diaria. De esta forma continuarán las mañanas frías, pero las tardes serán más agradables y con sensación térmica menos hostil.
“Lo particular de esta semana será justamente la baja humedad en superficie. Las temperaturas se van a acercar a valores normales tras una semana fría de pleno invierno que pasamos en otoño”, indicó.
En ese sentido, aclaró que el ascenso térmico previsto no debe interpretarse como un anticipo de calor. “Esto sólo significa un retorno a registros térmicos de la época, con máximas y mínimas que se ubicarán en patrones normales”, enfatizó.
De acuerdo con las proyecciones aportadas por el observador meteorológico, la evolución térmica de la semana será gradual y sostenida:
-Hoy: máxima de 20° y mínima de 7°
-Martes: 21° y 9°
-Miércoles: 22° y 10°
-Jueves: 22° y 11°
-Viernes: 21° y 15°
Las temperaturas mínimas, que durante la semana anterior llegaron a ubicarse cerca de los 3° y 4° en algunas zonas del territorio tucumano, comenzarán así a recuperar varios grados hacia el cierre del mes.
Neblina
En coincidencia con ese análisis, el observador meteorológico Cristofer Brito también anticipó una semana sin grandes sobresaltos climáticos y con condiciones relativamente homogéneas de un día al otro.
“Esta última semana de mayo será bastante tranquila, con días muy similares entre sí, ya que prevalecerán los cielos parcialmente nublados con algunas neblinas matinales”, señaló.
Brito explicó que la estabilidad atmosférica favorecerá mañanas con presencia de bancos de niebla o neblinas, especialmente en sectores suburbanos y áreas cercanas a zonas húmedas, un fenómeno habitual cuando predominan noches frías y poco viento.
El especialista sostuvo además que, aunque la mayor parte de la semana transcurrirá sin precipitaciones importantes, hacia el fin de semana podría registrarse un cambio leve en las condiciones.
“Hacia el fin de semana el ingreso de humedad puede dejar algunas lloviznas”, advirtió, a la vez que aclaró que no se esperan eventos significativos ni tormentas de magnitud.
El próximo invierno
Las tendencias observadas para este cierre de mayo también parecen alinearse con el pronóstico climático trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional.
El informe estacional proyecta mayores probabilidades de registros térmicos por encima de los valores históricos en amplias regiones de Argentina, incluido el NOA.
Esto no significa necesariamente que no habrá olas de frío o ingresos de aire polar, sino que pueden producirse episodios intensos y breves, como los registrados recientemente. No obstante, la tendencia general indica que el promedio térmico del invierno podría ubicarse por encima de los parámetros habituales.