EEUU e Irán negocian un acuerdo para consolidar el fin del conflicto en Medio Oriente

A su vez, la cuestión de las sanciones económicas continúa abierta. Desde Irán señalaron que el levantamiento de sanciones no será discutido en esta etapa inicial, aunque remarcaron que el reclamo aparece expresamente incluido en el texto del memorando. Según estimaciones difundidas por medios iraníes, el levantamiento de restricciones sobre la venta de petróleo podría generar ingresos cercanos a los U$S10.000 millones en apenas 60 días.