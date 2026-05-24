EEUU e Irán negocian un acuerdo para consolidar el fin del conflicto en Medio Oriente

Resumen para apurados
- EE.UU. e Irán negocian actualmente un memorando en Medio Oriente para consolidar el cese del fuego, motivados por fuertes presiones políticas y económicas internas de ambos países.
- Tras semanas de conflicto, ambos países buscan un acuerdo que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de bloqueos y el debate sobre el programa nuclear.
- El pacto podría estabilizar Medio Oriente, pero el éxito dependerá de superar desacuerdos clave sobre el enriquecimiento de uranio y la liberación de activos financieros iraníes.
Irán y Estados Unidos (EEUU) dieron nuevas señales de acercamiento para transformar el actual cese del fuego en un acuerdo más amplio y duradero, aunque todavía persisten diferencias sobre puntos centrales del entendimiento. Ambas partes negocian un memorando de entendimiento que establecería una hoja de ruta para resolver los principales conflictos abiertos tras semanas de tensión y enfrentamientos en Medio Oriente.
El posible acuerdo tendría como objetivo inmediato consolidar el fin de los combates, en un contexto donde tanto Washington como Teherán enfrentan fuertes presiones internas. Mientras Donald Trump atraviesa un año electoral en Estados Unidos, Irán continúa golpeado por una profunda crisis económica.
Según una persona familiarizada con las negociaciones, las últimas versiones del memorando contemplan una reapertura gradual del estrecho de Ormuz y el levantamiento progresivo del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes. Luego comenzaría una etapa de negociaciones sobre otros temas sensibles, entre ellos el programa nuclear iraní.
Sin embargo, medios estatales iraníes pusieron en duda que el entendimiento esté completamente cerrado. La agencia semioficial Tasnim informó que todavía persisten diferencias “sobre una o dos cláusulas” del documento. Trump, por su parte, afirmó que el acuerdo “ha sido en gran medida negociado”, aunque aclaró que Estados Unidos no tiene apuro en alcanzar un pacto definitivo, consignó la cadena CNN.
Uno de los principales puntos de discusión es el control del estrecho de Ormuz. Trump sostuvo en redes sociales que la estratégica vía marítima sería reabierta bajo el memorando, mientras que medios iraníes señalaron que el paso continuará bajo supervisión de Teherán. Según esas versiones, durante un período inicial de 30 días Irán permitiría que el tránsito marítimo vuelva gradualmente a niveles previos a la guerra.
Teherán reclama además que el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos ocurra de manera simultánea. Sin embargo, Trump aseguró que las restricciones seguirán vigentes hasta la firma y certificación de un acuerdo definitivo.
En paralelo, continúan las diferencias sobre el programa nuclear iraní. Un posible entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares y abrir negociaciones para entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido y frenar nuevas actividades de enriquecimiento.
Funcionarios iraníes insistieron en que las discusiones nucleares solo comenzarán una vez firmado el memorando que garantice el fin de la guerra. Además, medios vinculados al Estado negaron que Irán haya aceptado entregar reservas nucleares, desmontar instalaciones o comprometerse explícitamente a no fabricar una bomba atómica.
Trump mantiene su exigencia de que Irán renuncie a más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido, parte del cual habría quedado enterrado tras los ataques estadounidenses del año pasado. Aunque el memorando inicial no incluiría detalles técnicos sobre el enriquecimiento, ese punto aparece como uno de los principales obstáculos para un acuerdo integral.
Otro eje clave de las conversaciones es la liberación de activos iraníes bloqueados en bancos extranjeros. Teherán reclama el desbloqueo inmediato de miles de millones de dólares retenidos en el exterior y sostiene que sin avances concretos en ese tema no habrá acuerdo.
A su vez, la cuestión de las sanciones económicas continúa abierta. Desde Irán señalaron que el levantamiento de sanciones no será discutido en esta etapa inicial, aunque remarcaron que el reclamo aparece expresamente incluido en el texto del memorando. Según estimaciones difundidas por medios iraníes, el levantamiento de restricciones sobre la venta de petróleo podría generar ingresos cercanos a los U$S10.000 millones en apenas 60 días.
Las negociaciones también mantienen interrogantes sobre el futuro del programa de misiles balísticos iraní y el conflicto en el Líbano con Hezbollah. Durante la guerra, funcionarios estadounidenses exigieron la destrucción de misiles iraníes de largo alcance, aunque recientemente ese tema perdió centralidad en las conversaciones.
En relación con el Líbano, medios iraníes aseguraron que el memorando incluye referencias al fin de la guerra “en todos los frentes”, mientras que Israel ratificó su intención de mantener libertad de acción militar frente a amenazas regionales. Según un funcionario israelí, Trump respaldó esa postura durante una conversación con el primer ministro Benjamin Netanyahu.
Pese a las diferencias aún abiertas, desde Teherán insistieron en que están dispuestos a alcanzar un “acuerdo justo y equilibrado”. Según una fuente iraní citada por CNN, la principal prioridad es que “la guerra termine definitivamente en todo Medio Oriente”.