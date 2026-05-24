El argentino Nicolás Varrone brilló en una carrera caótica, sumó fuerte y clavó el récord de vuelta en la Fórmula 2

El botín dominguero de Varrone se desglosó en seis unidades por su séptimo puesto final y un punto extra de bonus reglamentario gracias a registrar la vuelta más rápida de toda la carrera norteamericana. Su marca de 1:24.394 en el giro 19 fue imbatible para el resto de la parrilla y, al terminar dentro del top 10, se aseguró el premio extra. Además, el bonaerense exhibió el gran potencial de su auto al alcanzar una velocidad final de 309 km/h, siendo el segundo registro más alto del día detrás de Cian Shields.