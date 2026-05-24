El argentino Nicolás Varrone brilló en una carrera caótica, sumó fuerte y clavó el récord de vuelta en la Fórmula 2
El bonaerense se sobrepuso a las múltiples neutralizaciones en Montreal, escaló hasta el séptimo lugar con el auto del Van Amersfoort Racing y se aseguró el bonus reglamentario tras marcar el giro más rápido del domingo.
Resumen para apurados
- El piloto argentino Nicolás Varrone logró el séptimo puesto y el récord de vuelta en la caótica carrera principal de la Fórmula 2 este domingo en Montreal.
- Varrone partió 12° con el Van Amersfoort Racing, esquivó múltiples accidentes y subió al séptimo puesto tras un recargo a Duerksen, superando una penalización del sábado.
- Sumar siete puntos clave otorga al piloto argentino un fuerte envión anímico previo a su debut absoluto en el mítico circuito callejero de Mónaco el 6 y 7 de junio.
La tercera fecha del campeonato de la Fórmula 2 cerró con una sonrisa y una fuerte inyección de confianza para Nicolás Varrone. En el exigente Circuito Gilles Villeneuve, ubicado en la Isla de Notre Dame de Montreal, el piloto argentino concretó una gran escalada dominical en la carrera principal (Feature Race), logrando cosechar siete valiosas unidades y adjudicándose el récord de vuelta de la competencia.
El bonaerense, que compite con el monoplaza del equipo Van Amersfoort Racing, había cruzado originalmente la bandera a cuadros en el octavo lugar. Sin embargo, tras la finalización de la prueba, los comisarios deportivos le aplicaron un recargo de 10 segundos al paraguayo Joshua Duerksen, lo que le permitió al argentino ascender de forma definitiva a la séptima posición de la clasificación general.
El botín dominguero de Varrone se desglosó en seis unidades por su séptimo puesto final y un punto extra de bonus reglamentario gracias a registrar la vuelta más rápida de toda la carrera norteamericana. Su marca de 1:24.394 en el giro 19 fue imbatible para el resto de la parrilla y, al terminar dentro del top 10, se aseguró el premio extra. Además, el bonaerense exhibió el gran potencial de su auto al alcanzar una velocidad final de 309 km/h, siendo el segundo registro más alto del día detrás de Cian Shields.
Supervivencia en una carrera caótica
La competencia en Canadá se desarrolló bajo un cielo gris con constante amenaza de lluvia y estuvo marcada por la extrema fricción. El caos comenzó de inmediato: el líder de la pole, Laurens Van Hoepen, golpeó uno de los muros antes de ingresar a la recta principal, provocando la primera de las cuatro salidas del Auto de Seguridad (además de un Virtual Safety Car) que rompieron por completo el ritmo del pelotón.
Varrone, que había partido desde el 12° cajón de la grilla con neumáticos súper blandos, evitó los roces iniciales y estiró su primera parada en boxes hasta la vuelta 10. En ese interín, llegó a posicionarse segundo de manera circunstancial antes de ingresar a los pits, desde donde regresó a la pista en la colocación 16° para iniciar una remontada a puro ritmo.
Los incidentes se encadenaron uno tras otro: Dino Beganovic sufrió problemas mecánicos, Emerson Fittipaldi Jr. se despistó contra el muro de la curva uno tras perder adherencia al salir de boxes, y Nikola Tsolov —quien comandaba las acciones tras las paradas— realizó un trompo que sepultó sus opciones. El liderazgo quedó entonces en manos de Martinius Stenshorne; el noruego del equipo Rodin se escapó con autoridad sobre Alexander Dunne y sentenció su primera victoria de la temporada 2026 justo antes de una última neutralización causada por un fuerte choque entre Oliver Goethe y Ritomo Miyata.
Próxima escala: las calles de Montecarlo
Este resultado le permitió al piloto argentino de 25 años —campeón mundial de Endurance en la clase LMGTE Am en 2023— dar vuelta la página de manera veloz, recuperándose del trago amargo del sábado, cuando una penalización le había quitado los puntos obtenidos en la carrera Sprint.
Con las siete unidades sumadas en Montreal, que se agregan a las cinco obtenidas previamente por su cuarto puesto en Miami, Varrone llegará con el envión anímico ideal a la cuarta cita del calendario. La próxima fecha del campeonato de Fórmula 2 se disputará el 6 y 7 de junio en el mítico circuito callejero del Gran Premio de Mónaco, escenario donde el bonaerense hará su debut absoluto.