La lluvia frenó a Varrone en Miami: terminó 13° en una carrera caótica de Fórmula 2

Resumen para apurados
- El piloto argentino Nicolás Varrone finalizó 13° en la carrera principal de Fórmula 2 en Miami este domingo, relegado por la lluvia y una sanción en un circuito caótico.
- Tras brillar en la clasificación y el Sprint, el clima extremo y una sanción de 10 segundos por un choque con Stenshorne complicaron su desempeño en una pista de baja adherencia.
- Pese al 13° puesto, el fin de semana ratificó el ritmo competitivo de Varrone en la categoría. Su capacidad de adaptación en condiciones extremas proyecta un futuro sólido en la F2.
Nicolás Varrone no logró cerrar el fin de semana que había construido en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2. En una carrera principal atravesada por la lluvia, los incidentes y múltiples interrupciones, el piloto argentino finalizó 13°, lejos de lo que insinuaba su rendimiento previo.
El domingo amaneció complicado en Florida. Las intensas precipitaciones no solo alteraron el desarrollo de la Fórmula 2, sino que también obligaron a reprogramar la largada de la Fórmula 1. En ese contexto, la pista se presentó extremadamente difícil, con poca adherencia y visibilidad reducida, un escenario que condicionó a todos.
Â¡QUE MALA SUERTE, NICO! Varrone quiso ganar la posiciÃ³n en la curva y terminÃ³ teniendo un toque con Stenshorne.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026
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Varrone, que corre para Van Amersfoort Racing, venía de un fin de semana en alza. Había clasificado en un destacado sexto lugar y, en la carrera Sprint, había terminado cuarto tras una largada agresiva y eficaz que lo dejó a un paso del podio. Todo indicaba que podía meterse entre los protagonistas también en la Feature Race.
Sin embargo, la carrera rápidamente se volvió impredecible. Desde el inicio, con el ingreso del safety car y varias maniobras ajustadas, el argentino comenzó a perder posiciones en medio de un pelotón compacto y con condiciones cambiantes.
La situación se complicó aún más en boxes, donde estuvo cerca de sufrir un toque en plena detención. Ese episodio marcó uno de los momentos críticos de su carrera, en un contexto donde cada detalle contaba.
Â¡FRENÃ JUSTO! Varrone casi sufre un choque en el pit lane.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026
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Pero el golpe más duro llegó después. Varrone fue sancionado con 10 segundos por un incidente con el noruego Stenshorne, a quien terminó sacando de competencia. La penalización terminó de condicionarlo en una prueba ya de por sí adversa.
Con la pista todavía mojada y varios accidentes a lo largo del circuito, el argentino no logró recuperar terreno y terminó cruzando la bandera a cuadros en la 13ª posición.
El resultado no refleja del todo lo que fue su rendimiento en Miami. Porque más allá de este cierre complicado, Varrone dejó señales claras durante el fin de semana: ritmo competitivo, buena adaptación y capacidad para pelear adelante en una categoría exigente.
La Fórmula 2 no da margen de error, y mucho menos en condiciones extremas. Esta vez, la lluvia y las circunstancias jugaron en contra. Pero el paso que dio el argentino en Miami invita a mirar más allá del resultado final.