Sergio Uñac criticó el rumbo económico de Milei: “No veo un plan económico, veo un ajuste”

Resumen para apurados
- El senador nacional Sergio Uñac criticó hoy en Argentina la política de Javier Milei, advirtiendo que es un ajuste permanente sin un plan de desarrollo real que frene la crisis.
- En una entrevista con Ámbito, el exgobernador señaló que el equilibrio fiscal no basta ante la caída del consumo, de las PyMEs y del poder adquisitivo de los jubilados.
- Uñac propuso un PJ unido y federal con un programa productivo para las próximas elecciones, definiendo a La Libertad Avanza como el principal adversario político a vencer.
El senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, cuestionó con dureza la política económica del presidente Javier Milei y aseguró que el Gobierno nacional lleva adelante “un ajuste permanente” sin un verdadero proyecto de desarrollo para el país.
En una entrevista concedida a Ámbito.com, Uñac sostuvo que la administración libertaria logró interpretar “el cansancio social por la inflación”, pero advirtió que el equilibrio fiscal no alcanza si la economía real continúa deteriorándose.
“La Argentina no puede vivir en modo supervivencia”
Durante el diálogo con Ámbito, el dirigente peronista afirmó que el país atraviesa una situación social crítica y señaló que muchas familias no llegan a fin de mes pese a trabajar más horas.
“El país está peor. Milei prometió un cambio profundo y terminó demostrando que forma parte del mismo problema que decía combatir”, expresó Uñac.
Además, remarcó que la política económica actual golpea directamente al consumo, las PyMEs y los jubilados.
“Hoy hay comercios que venden menos, PyMEs que no saben si pueden sostener empleados, jubilados que recortan medicamentos y familias enteras viviendo en modo supervivencia”, sostuvo.
Sergio Uñac pidió unidad en el PJ
El exgobernador sanjuanino también habló sobre el presente del peronismo y reclamó una reconstrucción basada en propuestas concretas.
Según explicó, el Partido Justicialista necesita una “unidad construida alrededor de un programa común” y no una alianza forzada por nombres propios.
“El peronismo tiene que volver a discutir producción, empleo, educación, seguridad y estabilidad económica”, señaló.
En ese sentido, consideró que el liderazgo de cara a las próximas elecciones presidenciales surgirá de quien logre “interpretar mejor el momento social” y ofrecer “una esperanza realista”.
“No existe estabilidad sostenible si la economía familiar está destruida”
Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista fue cuando Uñac cuestionó el enfoque económico del Gobierno nacional.
“Hoy sinceramente no veo un plan económico integral: veo un ajuste”, disparó el senador.
También aseguró que la estabilidad macroeconómica debe estar acompañada por crecimiento, empleo y recuperación del poder adquisitivo.
Para Uñac, la salida de la crisis pasa por un modelo “productivo, federal y exportador”, donde sectores como la minería, la energía, el agro, la industria y la economía del conocimiento generen divisas y trabajo genuino.
Internas en el peronismo y mirada federal
Consultado sobre el futuro del PJ, Sergio Uñac defendió la realización de internas abiertas para definir candidaturas y remarcó la necesidad de construir un espacio con representación federal.
Además, destacó la importancia de integrar al interior productivo con la provincia de Buenos Aires dentro de un proyecto nacional.
Sobre su relación con Axel Kicillof, afirmó que mantiene un vínculo de respeto y diálogo, y aseguró que el principal adversario político del peronismo es La Libertad Avanza.