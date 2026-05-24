El método simple y económico que ayuda a dormir mejor, según una experta en sueño

Resumen para apurados
- La especialista Alba García Aragón recomendó en Argentina usar tapones de cera para los oídos como un método económico y eficaz para combatir el insomnio y mejorar el sueño.
- Ante un informe de la UBA que revela que seis de cada diez argentinos duermen mal, la médica analizó el uso de tapones de espuma, silicona y cera para mitigar los ruidos.
- Esta alternativa accesible y sin medicamentos busca mejorar el descanso diario de la población, reduciendo de forma simple el impacto de los trastornos del sueño actuales.
Dormir bien se convirtió en un desafío para millones de personas y Argentina no escapa a esa realidad. Según un relevamiento del Observatorio de Psicología Social de la Universidad de Buenos Aires, seis de cada diez argentinos tienen problemas para descansar correctamente, ya sea por insomnio, trastornos del sueño o por dormir menos horas de las recomendadas.
En este contexto, la especialista en sueño Alba García Aragón recomienda una alternativa simple y natural para mejorar el descanso sin necesidad de recurrir a medicamentos. La médica recomendó utilizar tapones auditivos para reducir los ruidos externos y favorecer un sueño más profundo y continuo.
Según explicó, esta opción resulta especialmente útil para personas sensibles a los sonidos o que viven en ambientes con mucho ruido. Sin embargo, aclaró que no todos los tapones ofrecen la misma comodidad o eficacia.
Cuáles son los mejores tapones para dormir, según una especialista
La especialista detalló que existen distintos tipos de tapones auditivos y explicó las ventajas y desventajas de cada uno. Los más conocidos son los de espuma, elegidos por su bajo costo y fácil acceso, aunque suelen moverse o salirse durante la noche.
Otra alternativa son los tapones reutilizables de silicona, que ofrecen mayor durabilidad pero requieren una limpieza constante para evitar problemas de higiene.
De todos modos, Alba García Aragón aseguró que sus preferidos son los tapones de cera moldeable, ya que se adaptan mejor al oído, resultan más cómodos y brindan una protección más segura frente al ruido. La recomendación es reemplazarlos cada tres o cinco días para mantener una correcta higiene.
La médica sostuvo que pequeños cambios en el ambiente pueden tener un impacto positivo en la calidad del sueño y ayudar a combatir uno de los problemas más frecuentes de la vida moderna: la dificultad para descansar bien.