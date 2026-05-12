¿Es mejor dormir con o sin medias? Lo que revela un experto en descanso

Resumen para apurados
- Especialistas en medicina del sueño recomiendan usar medias para dormir, ya que la práctica optimiza el descanso y la regulación térmica al enviar señales de reposo al cerebro.
- El calor en los pies genera vasodilatación distal, dilatando los vasos sanguíneos para relajar el cuerpo. Este hábito combate el frío y evita interrupciones durante la noche.
- Esta práctica se consolida como una solución simple y efectiva para mejorar el sueño profundo, siendo clave en temporadas frías o para personas con problemas de circulación.
Dormir con medias constituye un hábito sumamente extendido, a pesar de los debates constantes sobre su conveniencia para la salud. Según expertos en descanso, esta práctica influye positivamente en el organismo, especialmente al optimizar la calidad del sueño y facilitar la regulación de la temperatura corporal durante la noche.
Especialistas en medicina del sueño explican que mantener los pies calientes promueve la vasodilatación distal, proceso mediante el cual los vasos sanguíneos se dilatan. Esta reacción envía una señal directa al cerebro para indicar que el cuerpo está listo para el reposo, favoreciendo así un inicio del descanso mucho más rápido y efectivo.
- Ayuda a dormir más rápido: el calor en los pies favorece la relajación y el inicio del sueño.
- Mejora la regulación térmica: mantiene estable la temperatura corporal durante la noche.
- Puede favorecer un descanso más profundo: evita despertares relacionados con el frío.
- Reduce la sensación de pies fríos: algo frecuente en invierno o en personas con mala circulación.
- Genera sensación de confort: el cuerpo interpreta el calor como una señal de relajación.
Desde la perspectiva de la medicina del descanso, una temperatura agradable durante la noche previene interrupciones y despertares frecuentes. Por este motivo, hábitos sencillos como el uso de medias generan un impacto mucho más profundo de lo que suele imaginarse en la rutina nocturna.
A pesar de que algunos individuos lo consideran incómodo, diversos especialistas coinciden en que esta práctica representa un aliado simple y efectivo. Especialmente en noches frías, el uso de medias optimiza el descanso y transforma la calidad del sueño sin requerir grandes esfuerzos.