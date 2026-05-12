Secciones
SociedadActualidad

¿Es mejor dormir con o sin medias? Lo que revela un experto en descanso

Según expertos en descanso, esta práctica influye positivamente en el organismo.

¿Es mejor dormir con o sin medias? Lo que revela un experto en descanso Dormir con medias
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en medicina del sueño recomiendan usar medias para dormir, ya que la práctica optimiza el descanso y la regulación térmica al enviar señales de reposo al cerebro.
  • El calor en los pies genera vasodilatación distal, dilatando los vasos sanguíneos para relajar el cuerpo. Este hábito combate el frío y evita interrupciones durante la noche.
  • Esta práctica se consolida como una solución simple y efectiva para mejorar el sueño profundo, siendo clave en temporadas frías o para personas con problemas de circulación.
Resumen generado con IA

Dormir con medias constituye un hábito sumamente extendido, a pesar de los debates constantes sobre su conveniencia para la salud. Según expertos en descanso, esta práctica influye positivamente en el organismo, especialmente al optimizar la calidad del sueño y facilitar la regulación de la temperatura corporal durante la noche.

Qué hacer si te despertás en mitad de la noche y no podés volver a dormir

Qué hacer si te despertás en mitad de la noche y no podés volver a dormir

Especialistas en medicina del sueño explican que mantener los pies calientes promueve la vasodilatación distal, proceso mediante el cual los vasos sanguíneos se dilatan. Esta reacción envía una señal directa al cerebro para indicar que el cuerpo está listo para el reposo, favoreciendo así un inicio del descanso mucho más rápido y efectivo.

  • Ayuda a dormir más rápido: el calor en los pies favorece la relajación y el inicio del sueño.
  • Mejora la regulación térmica: mantiene estable la temperatura corporal durante la noche.
  • Puede favorecer un descanso más profundo: evita despertares relacionados con el frío.
  • Reduce la sensación de pies fríos: algo frecuente en invierno o en personas con mala circulación.
  • Genera sensación de confort: el cuerpo interpreta el calor como una señal de relajación.

Desde la perspectiva de la medicina del descanso, una temperatura agradable durante la noche previene interrupciones y despertares frecuentes. Por este motivo, hábitos sencillos como el uso de medias generan un impacto mucho más profundo de lo que suele imaginarse en la rutina nocturna.

A pesar de que algunos individuos lo consideran incómodo, diversos especialistas coinciden en que esta práctica representa un aliado simple y efectivo. Especialmente en noches frías, el uso de medias optimiza el descanso y transforma la calidad del sueño sin requerir grandes esfuerzos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial
1

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa
2

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país
3

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán
4

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño
5

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
4

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
5

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

Más Noticias
Pueblos fantasma: a Mariano Miró la tierra lo ocultó y la memoria lo desenterró

Pueblos fantasma: a Mariano Miró la tierra lo ocultó y la memoria lo desenterró

Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

Comentarios