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Las tres bebidas naturales que ayudan a cuidar el corazón y reducir el colesterol

Las frutas y verduras son esenciales para mantener una vida saludable y cuidar el corazón.

Bebidas para limpiar el organismo después del Carnaval.
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Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan en Argentina consumir té verde, jugo de remolacha y de granada para cuidar el corazón y bajar el colesterol, previniendo afecciones cardíacas graves.
  • En Argentina, la hipertensión afecta a uno de cada tres adultos por el consumo de ultraprocesados y grasas, lo que genera acumulación de placas en las arterias e infartos.
  • Aunque estas bebidas aportan antioxidantes clave, expertos aclaran que deben ser un complemento de la actividad física, controles médicos y una dieta sana a largo plazo.
Resumen generado con IA

Cuidar la salud cardiovascular se volvió una prioridad para millones de personas, especialmente en un contexto donde las enfermedades cardíacas continúan siendo uno de los principales problemas de salud. Además de mantener una alimentación equilibrada y baja en grasas, algunos especialistas destacan que ciertas bebidas naturales pueden colaborar en la protección del corazón y mejorar la circulación sanguínea.

La rutina de tres pasos que cuida tu corazón antes de dormir, según cardiólogos

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Aunque el agua sigue siendo la opción más saludable para el organismo, existen otras alternativas que aportan antioxidantes, vitaminas y compuestos beneficiosos capaces de ayudar a controlar la presión arterial, reducir el colesterol y prevenir problemas cardiovasculares.

Por qué la alimentación es clave para la salud del corazón

Los hábitos alimenticios tienen un impacto directo sobre el sistema cardiovascular. El consumo excesivo de grasas, sodio y productos ultraprocesados puede favorecer la acumulación de placas en las arterias y aumentar el riesgo de hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares.

En Argentina, la hipertensión arterial afecta a uno de cada tres adultos y es considerada uno de los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes. Por eso, los especialistas recomiendan mantener una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y cereales, además de una buena hidratación diaria.

  • Té verde

Además, favorece el funcionamiento de los vasos sanguíneos y puede contribuir a prevenir problemas como la arteriosclerosis y la hipertensión.

  • Jugo de remolacha

También aporta vitamina C y antioxidantes que colaboran en la reducción del estrés oxidativo y en la prevención de la formación de placas arteriales.

  • Jugo de granada
Las tres bebidas naturales que ayudan a cuidar el corazón y reducir el colesterol

Además, posee propiedades antiinflamatorias que favorecen el flujo sanguíneo y ayudan a controlar la presión arterial. Gracias a estos efectos, el jugo de granada puede contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Hábitos que ayudan a reducir el riesgo cardiovascular

Los especialistas remarcan que ninguna bebida por sí sola reemplaza una alimentación saludable ni los controles médicos. Sin embargo, incorporar opciones naturales dentro de una dieta equilibrada puede ser un complemento beneficioso para cuidar el corazón.

También recomiendan realizar actividad física regularmente, evitar el tabaquismo, reducir el estrés y controlar los niveles de presión arterial y colesterol para prevenir enfermedades cardiovasculares a largo plazo.

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