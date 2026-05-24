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EL FMI insiste en avanzar con las reformas estructurales: ¿Qué dice el informe técnico sobre la Argentina?
EL FMI insiste en avanzar con las reformas estructurales: ¿Qué dice el informe técnico sobre la Argentina?
Hace 3 Hs

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a colocar a la Argentina en el centro del debate económico global con una evaluación que combina respaldo político al programa de Javier Milei y una advertencia estructural sobre los desafíos que aún condicionan la sostenibilidad del modelo. Tras aprobar la segunda revisión del acuerdo por U$S 20.000 millones, el directorio del organismo validó la estrategia de ajuste aplicada por el Gobierno, destacó la desaceleración de la inflación y proyectó un escenario de crecimiento moderado, pero al mismo tiempo dejó en claro que el éxito del plan dependerá de reformas profundas aún pendientes.

Según el informe técnico, el programa económico logró avances significativos en tiempo récord, especialmente en materia fiscal. El FMI también valoró la velocidad del proceso de desinflación, pero afirmó que la metodología para medir la inflación está desactualizada, que la canasta de consumo actual no representa la realidad y que es “urgente” sancionar una nueva ley que otorgue autarquía real al Indec. A diferencia de la era kirchnerista, el Fondo no denuncia “falsificación”, sino una obsolescencia técnica con trasfondo político.

A diferencia de otras crisis argentinas, el Fondo también destacó la decisión del Gobierno de respetar contratos y compromisos de deuda, así como el impulso al blanqueo de capitales lanzado en 2024 para fomentar la repatriación de activos. Estos elementos son interpretados como señales de previsibilidad institucional, un factor clave para atraer inversión y sostener la recuperación económica.

Sin embargo, detrás del respaldo técnico emerge una advertencia de fondo: la estabilización inicial no garantiza la sostenibilidad del modelo. El informe identifica tres áreas críticas que requieren atención inmediata: la acumulación de reservas, la consistencia del régimen cambiario y la necesidad de reformas estructurales, especialmente en el sistema tributario y previsional. El frente externo aparece como uno de los principales puntos de vulnerabilidad. El FMI advierte que la acumulación de reservas y la recuperación de la demanda de pesos avanzan más lentamente que en otros programas de estabilización, un fenómeno que atribuye en parte a la incertidumbre política y financiera que atravesó el país durante 2025. En ese contexto, el organismo considera indispensable sostener la compra de divisas y consolidar un esquema de mayor flexibilidad cambiaria, en línea con las recientes modificaciones implementadas por el Banco Central.

El segundo eje de preocupación es de carácter estructural. El informe es particularmente crítico con el sistema tributario argentino, al que define como “complejo, altamente distorsivo e inestable”, con efectos negativos sobre el crecimiento y la competitividad. Según el diagnóstico del organismo, la actual estructura impositiva presenta superposición de tributos entre Nación y provincias, baja eficiencia recaudatoria y una fuerte dependencia de impuestos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos.

El tercer frente es el sistema previsional, que el propio organismo considera fiscalmente insostenible en el largo plazo.

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