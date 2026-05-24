A la caza de asteroides escurridizos

Encontrar asteroides que puedan impactar en la Tierra y qué hacer con ellos es un tema que preocupa hace mucho tiempo. Pero también es importante conocerlos para saber más del origen y evolución del Sistema Solar y porque tiene minerales que pueden ser útiles para industria.
Algunos asteroides tienen poco brillo y sólo se pueden ver con grandes telescopios. Los que se acercan a la Tierra desde el lado del Sol también es difícil verlos. Esto hace que haya muchos asteroides potencialmente peligrosos que todavía no hayan sido detectados. Estos son los que tienen una probabilidad de impactar con la Tierra mayor al 1% y son lo suficientemente grandes como para causar daño.
Muchas veces se dice que un asteroide rozará la Tierra porque pasará entre ella y la Luna. Recientemente, el asteroide 2026 JH2 pasó a un cuarto de la distancia Tierra-Luna. Tiene 30 metros de diámetro y fue descubierto el 10 de mayo en el Observatorio de Mount Lemon (Arizona, USA), sólo unos días antes de su máximo acercamiento. En ese momento era visible con pequeños telescopios. El brillo de los asteroides es por el reflejo de la luz solar, cuando están lejos son poco brillantes y es difícil verlos.
A veces pasan más cerca. En octubre de 2025, el asteroide 2025 TF pasó a 428 km de la Tierra, la altura a la que se encuentra la Estación Espacial. Tiene menos de 3 metros de diámetro y fue detectado por el telescopio Bok, de Kitt Peak (Arizona, USA) unas horas después de su máximo acercamiento. No era un asteroide peligroso por su tamaño. Seguramente hubo otros que pasaron a esa distancia o más cerca y no fueron detectados.
Muchos asteroides se encontraron en imágenes que se hicieron para otra cosa, como las que se hacen para estudiar el movimiento de las estrellas. Hace un tiempo que se están desarrollando proyectos específicos para buscar asteroides. Entre ellos los proyectos: ATLAS que tiene 4 telescopios: dos en Hawai, uno en Chile y uno en Sud Africa; PAN Starrs que es un telescopio de gran campo en Hawai, El Catalina Sky Survey en Arizona y Neomir un proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) enfocado en detectar objetos más pequeños que se acercan a la Tierra desde la dirección del Sol. Estos telescopios observan todo el cielo todas las noches.
También es importante el aporte que hizo el Telescopio Vera Rubin que ha detectado más de 11.000 nuevos asteroides desde que se puso en funcionamiento a mediados de 2025 y ha ayudado a refinar las órbitas de muchos que ya se conocían.
Hay interesantes proyectos en los que cualquier persona con una computadora o un celular pueden analizar imágenes de varios telescopios para buscar asteroides como: Cazadores de asteroides (cazaaasteroides.org) en el que se pueden analizar imágenes de los telescopios del Instituto Astrofísico de Canarias y International Asteroid Search Campaign (IAS): en el que se alienta la participación de las escuelas.
El 13 de abril de 2029 el asteroide Apofis pasará a 32.000 kilómetros de la superficie terrestre (más cerca que los satélites de comunicaciones). No hay peligro de impacto con la Tierra y será visible a simple vista. Por eso las Naciones Unidas decidieron que el 2029 sea el Año Internacional de la Concienciación sobre los Asteroides y de la Defensa Planetaria. La Unión Astronómica Internacional está convocando a observarlo, como parte de sus actividades de colaboración de aficionados y profesionales (PRO-AM).
Cualquier persona puede cazar asteroides escurridizos, solo hay que intentarlo.