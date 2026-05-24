A la caza de asteroides escurridizos

Muchos asteroides se encontraron en imágenes que se hicieron para otra cosa, como las que se hacen para estudiar el movimiento de las estrellas. Hace un tiempo que se están desarrollando proyectos específicos para buscar asteroides. Entre ellos los proyectos: ATLAS que tiene 4 telescopios: dos en Hawai, uno en Chile y uno en Sud Africa; PAN Starrs que es un telescopio de gran campo en Hawai, El Catalina Sky Survey en Arizona y Neomir un proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) enfocado en detectar objetos más pequeños que se acercan a la Tierra desde la dirección del Sol. Estos telescopios observan todo el cielo todas las noches.