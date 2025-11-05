Orgullo provincial: un asteroide llevará el nombre de la científica tucumana Olga Pintado

La astrónoma tucumana Olga Pintado, colaboradora de LA GACETA, recibió una noticia que la sorprendió profundamente: un asteroide descubierto en 1975 fue bautizado con su nombre. La Unión Astronómica Internacional (UAI), organismo responsable de denominar los cuerpos celestes, aprobó oficialmente la designación.
“Fue una gran sorpresa. Cuando me llegó la comunicación, hace dos días, no tenía la menor idea de que me habían postulado. Por lo general, uno desconoce quién hace la propuesta, y jamás se me habría ocurrido que alguien pensara en mí”, contó a LG Play.
La investigadora explicó que no es sencillo conseguir que un cuerpo celeste lleve el nombre de una persona. “Hay que cumplir ciertas condiciones. Alguien toma el currículum del candidato y lo presenta. Luego, una comisión de 15 astrónomos de distintos países analiza las propuestas y decide si las acepta o no. No es algo que uno pueda pedir porque sí: tiene que tener sentido dentro del ámbito científico”, detalló.
El asteroide “Pintado” fue descubierto por el astrónomo Mario Cesco en el Observatorio Félix Aguilar, ubicado en el Parque El Leoncito (San Juan). “No es visible a simple vista, pasa cada tanto cerca de la Tierra y tiene una órbita elíptica. Es muy pequeño y solo puede observarse con telescopios de al menos 50 o 60 centímetros”, precisó.
Pintado aprovechó para explicar las diferencias entre un asteroide y un cometa: “El asteroide es una roca, no tiene cola. En cambio, el cometa está cubierto por materiales en forma de hielo que, al acercarse al Sol, se evaporan y forman esa característica estela luminosa”.
Este reconocimiento no es el primero que vincula a Tucumán con el espacio. “Es el tercer asteroide que lleva el nombre de un científico tucumano. Antes hubo uno llamado Manzano, en honor al doctor José Roberto Manzano, que fue mi director de tesis, y otro dedicado a un profesor del sur de la provincia que ganó una feria internacional de ciencias”, recordó.
Con una mezcla de orgullo y humildad, Pintado reflexionó: “Realmente es un honor muy grande. Uno trabaja toda la vida mirando el cielo, y que una pequeña parte de ese cielo lleve tu nombre es algo que trasciende. Mucho más que una calle, esto queda para siempre, girando en el espacio”.