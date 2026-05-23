Pluriempleo y crisis de expectativas: Jorge Colina advierte que “los jóvenes ya no esperan un trabajo estable”

Aunque la inflación bajó y la desocupación no muestra cifras explosivas, cada vez más argentinos sienten que un solo trabajo ya no alcanza. En el Gran Tucumán, los “ocupados demandantes de empleo” ya representan el 28,6% de los trabajadores: son personas que tienen trabajo, pero buscan otro ingreso para sostenerse. En total, unas 131.000 personas intentan sumar una segunda fuente de dinero en una provincia donde la desocupación se mantiene relativamente baja -5,6% en el cuarto trimestre de 2025-, pero donde tener empleo dejó de ser garantía de llegar a fin de mes. Para Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), detrás del crecimiento del pluriempleo hay una transformación mucho más profunda: un mercado laboral cada vez más flexible, fragmentado y atravesado por el estancamiento económico.