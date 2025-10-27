El pluriempleo en alza: cuando los salarios que no alcanzan

Este fenómeno, que atraviesa distintas gestiones —desde el macrismo hasta el actual gobierno libertario—, se convirtió en lo que los especialistas definen como “una carrera de supervivencia”. Lo que antes era una válvula de escape ante la crisis, hoy es una estrategia forzada y cotidiana para millones de argentinos que necesitan sumar horas laborales para llegar a fin de mes.