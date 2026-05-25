Pluriempleo en Tucumán: la paradoja de tener más de un trabajo y menos poder adquisitivo

Llegar a fin de mes dejó de ser una meta para convertirse en una carrera cada vez más corta, y en Tucumán esa maratón se sufre por partida doble. En la provincia, el fenómeno ya tiene una dimensión concreta, donde más de 131.000 personas con empleo necesitan buscar otra fuente de ingresos para sostenerse. El dato refleja una paradoja alarmante: aunque la desocupación se mantiene baja en el Gran Tucumán (5,6%), casi tres de cada 10 trabajadores activos hoy deben rebuscarse un extra porque el sueldo se les diluye en pocos días y no alcanza para cubrir lo esencial.