El bloque jaldista en Diputados pide que Milei reactive tres obras clave para Tucumán

La licitación nacional finalizó en diciembre de 2021. La memoria descriptiva da cuenta de plazo de 24 meses. La inversión estaba garantizada mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El presupuesto, en ese entonces, era de unos $1.500 millones; en la actualidad se estima que harían falta unos $35.000 millones para finalizar los trabajos. “Atendiendo a que la vigencia del proyecto se extiende hasta el 11 de octubre de 2026 tras las respectivas reprogramaciones y que registra un 14.41% de avance físico, resulta de estricta prudencia institucional reactivar los trabajos a cargo de la firma contratista Conorvial SA para evitar la desvalorización de los movimientos de suelo y las estructuras civiles ya ejecutadas”, indicaron los diputados jaldistas. Y pidieron que la Nación, a través de la DNV, adopte las medidas técnicas y presupuestarias necesarias para la reactivación y finalización de esta obra.