El bloque jaldista en Diputados pide que Milei reactive tres obras clave para Tucumán

Resumen para apurados
- Diputados jaldistas de Tucumán presentaron en el Congreso un pedido formal al Gobierno nacional para reactivar tres obras viales y sanitarias clave paralizadas.
- Las obras, que incluyen el Acceso Sur y dos plantas cloacales, están frenadas por falta de fondos federales y conflictos contractuales con las empresas constructoras.
- La reactivación busca evitar el deterioro de la infraestructura iniciada y garantizar beneficios de conectividad y saneamiento para miles de tucumanos.
El bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, impulsa un pedido formal en el Congreso para que la gestión del presidente Javier Milei reactive tres obras públicas estratégicas para Tucumán.
Se trata de inversiones a cargo del erario federal que permanecen paralizadas hace años, con distinto grado de avance: el Acceso Sur a San Miguel de Tucumán y las plantas de depuradoras de líquidos cloacales de Concepción y de Aguilares.
El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Marcelo Nazur, confirmó a LA GACETA que los proyectos de resolución fueron presentados por los diputados Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera, en la previa a la sesión del miércoles. “Se iniciaron tres expedientes diferentes, uno por cada obra”, detalló Nazur.
Las iniciativas firmadas por esta bancada, que integra el peronismo dialoguista, surgieron tras la reunión del gobernador con las representantes del bloque Independencia, que tuvo además la participación de Nazur y de su par de Interior, Darío Monteros.
“En Tucumán tenemos una forma de trabajar: gestión, diálogo y compromiso permanente. Por eso articulamos entre Provincia, municipios y nuestros representantes en el Congreso para defender los intereses de los tucumanos, priorizando siempre la obra pública, el desarrollo y la generación de oportunidades”, expresó el jefe del Poder Ejecutivo en sus redes sociales respeto a estos proyectos.
Un ingreso estratégico
Hace dos semanas, LA GACETA publicó un informe en el que se da cuenta de las intenciones de la empresa Conorvial SA de alcanzar un acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para la rescisión del contrato por la obra del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán.
Todavía no se confirmó que el proyecto esté “caído”, pero permanece con los plazos neutralizados desde hace tres años.
La licitación nacional finalizó en diciembre de 2021. La memoria descriptiva da cuenta de plazo de 24 meses. La inversión estaba garantizada mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El presupuesto, en ese entonces, era de unos $1.500 millones; en la actualidad se estima que harían falta unos $35.000 millones para finalizar los trabajos. “Atendiendo a que la vigencia del proyecto se extiende hasta el 11 de octubre de 2026 tras las respectivas reprogramaciones y que registra un 14.41% de avance físico, resulta de estricta prudencia institucional reactivar los trabajos a cargo de la firma contratista Conorvial SA para evitar la desvalorización de los movimientos de suelo y las estructuras civiles ya ejecutadas”, indicaron los diputados jaldistas. Y pidieron que la Nación, a través de la DNV, adopte las medidas técnicas y presupuestarias necesarias para la reactivación y finalización de esta obra.
Según informes, entre 25.000 y 30.000 vehículos circulan por día por ese tramo de la ruta nacional 9, en el cruce con la ruta provincial 306. “Esta infraestructura constituye un eje de transporte neurálgico para la conectividad y el desarrollo productivo del norte argentino, al unificar flujos de transporte pesado de carga con el tránsito urbano local”, añadieron Medina, Fernández y Noguera.
Para “La Perla del Sur”
El segundo proyecto de resolución solicita al PEN que, por intermedio de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, promueva “la resolución técnica y administrativa de las controversias contractuales vigentes, con el objeto de garantizar la continuidad y finalización de la obra Nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en la ciudad de Concepción - Departamento de Chicligasta”.
Los diputados explicaron que esta obra es “de carácter estructural”, y fue diseñada “con una capacidad operativa para procesar y remover la carga contaminante de las aguas residuales de una población proyectada de 54.000 habitantes, restituyendo un efluente tratado y apto hacia el sistema de humedales del Río Gastona”. Añadieron que el proyecto presenta un avance físico del 77,68%. “No obstante, las tareas iniciadas en junio de 2020 se encuentran actualmente paralizadas, existiendo un proceso de revisión ante el Tribunal Arbitral de la Ciudad de Buenos Aires originado por la voluntad de rescisión manifestada por la empresa contratista Dycasa SA”, apuntaron.
En este escenario, consideraron “prioritaria la intervención del Estado nacional para destrabar el curso del proyecto y asegurar la integridad de la planta”. “La paralización prolongada de instalaciones de esta envergadura técnica expone a la infraestructura construida a un menoscabo material innecesario”, explicaron Medina, Fernández y Noguera.
Un avance del 11,78%
El tercer proyecto de resolución apunta a que el Ejecutivo nacional adopte las medidas necesarias “para el levantamiento de la neutralización y la consecuente reanudación de la obra “Nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en la ciudad de Aguilares - Departamento de Río Chico”.
Los diputados recordaron que estos trabajos -al igual que el Acceso Sur y la planta de Concepción- habían sido incluidos en el convenio de colaboración firmado en junio de 2024 por el gobernador Jaldo en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, entonces a cargo de Luis Giovine.
“Con un estado de avance que registra el 11.78% de la ejecución física por parte de la contratista Casella SA, resulta necesario reactivar el flujo de la inversión pública para resguardar las etapas iniciales consolidadas y asegurar el desarrollo estructural del interior de Tucumán”, plantearon los jaldistas en la iniciativa.
Centro de Hemoterapia: evalúan alternativas para retomar los trabajos
El Gobierno provincial dio inicio a las gestiones para retomar la construcción del Centro Regional de Hemoterapia, un edificio del sistema sanitario planteado en la zona donde funciona el Servicio de Emergencias 107.
Esta semana se llevó adelante una reunión entre el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; la directora de Proyectos y Planeamiento de esta cartera, Virginia Pizzolitto; y representantes del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) con el objetivo de analizar el estado actual del proyecto, que alcanzó un 22% de ejecución.
La intención del encuentro, según se dio a conocer, fue “definir los pasos necesarios para su reactivación”. “La iniciativa había quedado paralizada a fines de 2023 debido a la falta de financiamiento nacional. En este contexto, la Provincia avanza en las gestiones para que la Nación transfiera formalmente la obra, mientras el Gobierno de Tucumán, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, evalúa distintos mecanismos de financiamiento que permitan retomar y concretar esta infraestructura prioritaria para el fortalecimiento del sistema de salud provincial”, indicaron desde Obras Públicas. Además, en un reporte de prensa, consignaron que el Centro de Hemoterapia “permitirá centralizar procesos, ampliar la capacidad operativa y brindar mejores condiciones para la donación, procesamiento y distribución de sangre y sus componentes, consolidando así una política pública orientada al fortalecimiento del acceso a una salud pública de calidad”.
Este proyecto había sido incluido en el convenio de colaboración en materia de Obras Públicas firmado en junio de 2005 por la Provincia y la Nación. El objetivo principal es coordinar la financiación y ejecución de infraestructura estratégica. En total, son 81 obras de distinta tipología (vial, de agua y cloacas, centros de desarrollo infantil, entre otros) previstas para distintas localidades de Tucumán, que están inconclusas diferentes niveles de avance (en su mayoría fueron anunciadas durante la gestión de Alberto Fernández). Entre otras pautas, este acuerdo posibilitó la “provincialización” de diferentes proyectos que dependían de la Nación, como el ingreso a la ciudad de Alberdi y el complejo penitenciario de Benjamín Paz. Buena parte de las obras, sin embargo, permanecen con futuro incierto, como el Acceso Sur a San Miguel de Tucumán.