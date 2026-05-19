Milei defendió el ajuste monetario y aseguró que seguirá la política de "apretón" para bajar la inflación

Resumen para apurados
- Javier Milei ratificó este martes en el MALBA su política de 'apretón monetario' para derrotar la inflación, afirmando que la economía argentina ya muestra signos de recuperación.
- El plan se apoya en el déficit cero y el saneamiento del Banco Central. El mandatario defendió la gestión de Caputo y Bausili, destacando que evitaron una crisis histórica sin default.
- El Gobierno apunta a lograr el grado de inversión y reducir el riesgo país mediante la solvencia fiscal. Se proyecta profundizar la desregulación para atraer capitales privados.
Javier Milei defendió este martes el rumbo económico de su gestión durante una exposición en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), donde ratificó que continuará el “apretón monetario” hasta derrotar la inflación y sostuvo que la economía argentina comenzó a mostrar señales de recuperación tras resistir “dos shocks muy negativos”.
El mandatario participó del evento institucional VALO, organizado por la Comisión Nacional de Valores bajo el título “Argentina 2026: inserción laboral, visión macro y potencial productivo”. Allí repasó las principales medidas económicas de su gestión, reivindicó el equilibrio fiscal, la política monetaria y las desregulaciones impulsadas desde el inicio de su mandato.
“No vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación”, afirmó Milei durante su discurso. En esa línea, aseguró: “Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos de seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación”, consignó el diario "Ámbito".
El mandatario libertario sostuvo que la administración nacional todavía enfrenta “los rezagos de la política monetaria”, el “'money overhang' generado por el control de capitales” y el impacto de los “shocks” internacionales, aunque insistió en que la prioridad seguirá siendo reducir la inflación.
Contra el periodismo
Al comienzo de la exposición, Milei cuestionó la cobertura mediática sobre la situación económica y planteó una diferencia entre “los datos” y el análisis periodístico. “Creo que nunca en la historia se produjo una divergencia tan grande entre lo que dicen los medios y los datos”, afirmó. Luego agregó: “Se debe llamar la abstinencia de pauta y de que decidimos cambiar la Argentina y no transar con el statu quo y menos con sus marionetas”.
El jefe de Estado explicó que el programa económico se sostiene sobre tres pilares: la política fiscal, la monetaria y la cambiaria. “La política del déficit cero significa que la relación deuda producto no crece. Y si la relación deuda producto es no creciente, la consecuencia natural de eso es que el país se convierte en solvente intertemporalmente”, señaló.
En ese marco, sostuvo que buscará que Argentina alcance la categoría de “investment grade” y vinculó el equilibrio fiscal con la reducción del riesgo país y la baja de las tasas de interés.
Sobre la política cambiaria, Milei afirmó que la administración libertaria logró acumular reservas sin trasladar emisión monetaria a los precios. “Si nosotros expandimos, esa emisión genera inflación y, por lo tanto, esterilizamos”, indicó.
Durante buena parte de la conferencia, el mandatario desarrolló su visión sobre la tasa de interés y cuestionó enfoques económicos tradicionales. “Para nosotros, la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero”, sostuvo.
También defendió el rol del sector privado y reivindicó a los empresarios como motor del crecimiento económico. “Sin empresarios no hay nada. Cualquier experimento que se intentó hacer desde el Estado ha fracasado”, afirmó.
Milei aseguró además que el ajuste fiscal permitió devolver recursos al sector privado. “Entre lo que se achicó de déficit, más la caída de impuestos, más la eliminación del cuasifiscal, se les devolvió a los argentinos de bien cien mil millones de dólares”, expresó. Según sostuvo, eso contribuyó a reducir la pobreza mensual “de cincuenta y siete a veintinueve”.
En otro tramo de su exposición, repasó la situación económica heredada al asumir como en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). “Estábamos al borde de la peor crisis de la historia argentina”, aseguró. Según describió, la gestión recibió “un desequilibrio monetario que era el doble de la previa del Rodrigazo”, reservas internacionales negativas e indicadores sociales “peores que los del 2001”.
Deuda
El mandatario reivindicó la decisión de no avanzar con una reestructuración compulsiva de la deuda y destacó el trabajo del equipo económico. “Ni defaulteamos, ni hicimos un plan Bonex, ni reperfilamos”, afirmó. También elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar que “pusimos las cuentas en orden en el primer mes”.
Asimismo, destacó el trabajo del Banco Central bajo la conducción de Santiago Bausili y aseguró que “a mitad del año veinticuatro” se apagaron “todos los mecanismos de impulso de emisión monetaria”, consignó el sitio Infobae.
Milei sostuvo que el ajuste fiscal y el saneamiento del Banco Central evitaron una aceleración inflacionaria extrema. “La tasa de inflación empezó a bajar de manera brusca”, afirmó, y anticipó que los próximos indicadores seguirán mostrando una desaceleración.
También responsabilizó a la oposición por la volatilidad financiera posterior a las elecciones legislativas porteñas. “Empezó un ataque feroz de la política contra el equilibrio fiscal, con cuarenta leyes tratando de romper el equilibrio fiscal”, sostuvo.
Según explicó, esa situación generó una salida de activos argentinos, una suba del riesgo país y un incremento de las tasas de interés. “Una economía que venía expandiéndose se frenó en seco”, indicó. No obstante, aseguró que la actividad comenzó a recuperarse. “La economía resistió y los datos que tienen que ver con marzo y abril empiezan a mostrar señales de recuperación”, afirmó.
En el cierre de su intervención, Milei reivindicó las medidas de desregulación implementadas por su Gobierno y aseguró que ya se realizaron “más de quince mil desregulaciones”. Además, defendió la eliminación de la ley de alquileres y cuestionó normas como la ley de góndolas y la ley de abastecimiento.