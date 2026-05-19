Milei defendió el ajuste monetario y aseguró que seguirá la política de "apretón" para bajar la inflación

Contra el periodismo

Al comienzo de la exposición, Milei cuestionó la cobertura mediática sobre la situación económica y planteó una diferencia entre “los datos” y el análisis periodístico. “Creo que nunca en la historia se produjo una divergencia tan grande entre lo que dicen los medios y los datos”, afirmó. Luego agregó: “Se debe llamar la abstinencia de pauta y de que decidimos cambiar la Argentina y no transar con el statu quo y menos con sus marionetas”.