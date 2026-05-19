La inflación mayorista saltó al 5,2% en abril, máximo en más de dos años

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en el mismo período, que se explica por la suba de 4,9% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”. Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,8% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.