La inflación mayorista saltó al 5,2% en abril, máximo en más de dos años

La inflación mayorista saltó al 5,2% en abril, la cifra más elevada desde marzo de 2024. Los números del mes en cuestión reflejaron de lleno el impacto de la guerra de Medio Oriente en los precios de la energía.
Según lo informado este martes por el INDEC, el aumento general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) fue explicado en su mayor parte por un alza del 9,8% en los productos primarios de origen nacional. Dentro de estos, resaltó un extraordinario ascenso del 22,9% en la división de petróleo y gas.
Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en el mismo período, que se explica por la suba de 4,9% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”. Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,8% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.