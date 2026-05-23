La lucha de Lorenzo Alderete, el artista callejero que hoy enfrenta una enfermedad agresiva

Mientras aguarda una consulta con un oncólogo que permita delinear los próximos pasos, su situación cotidiana se ha vuelto cada vez más compleja. En una imagen que también circuló en redes, el artista cuenta que el tumor, ubicado en la zona de la cadera, le provoca dolor constante y pérdida de fuerza en la pierna, lo que dificulta acciones básicas como caminar, trabajar o incluso mantenerse de pie.