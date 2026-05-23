SociedadActualidad

La lucha de Lorenzo Alderete, el artista callejero que hoy enfrenta una enfermedad agresiva

Acostumbrado a ganarse la vida en la peatonal, el cantante fue diagnosticado con un sarcoma agresivo, un tipo de tumor poco frecuente. Cómo colaborar.

SIN SHOWS. Hace tiempo que Lorenzo no puede cantar en la peatonal. FOTOS FACEBOOK
SIN SHOWS. Hace tiempo que Lorenzo no puede cantar en la peatonal. FOTOS FACEBOOK
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El artista callejero tucumano Lorenzo Alderete solicita ayuda económica tras ser diagnosticado recientemente con un sarcoma agresivo que le impide trabajar en la peatonal.
  • Tras ser internado de urgencia, Alderete espera el resultado de la biopsia para definir su tratamiento oncológico, mientras sufre dolores que limitan su movilidad diaria.
  • La respuesta solidaria de la comunidad será crucial para que el artista pueda costear el complejo proceso médico y mantener su firme postura de lucha contra la enfermedad.
Resumen generado con IA

Lorenzo Alderete, conocido en Tucumán por su presencia durante años en la peatonal Mendoza, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El artista callejero fue diagnosticado recientemente con un sarcoma, un tipo de tumor que, según explicó, presenta un comportamiento agresivo. El jueves fue internado de urgencia en el hospital de Trancas.

Ya dado de alta, Lorenzo compartió a través de sus redes sociales una actualización sobre su estado de salud: la biopsia ya fue realizada, aunque aún resta determinar el subtipo específico del tumor. Ese dato será clave para definir cómo continuará el tratamiento.

“Lo único que se sabe es que es un sarcoma muy agresivo, pero tenemos que esperar la subclasificación para entender cómo seguir”, expresó en un video difundido en Facebook.

Mientras aguarda una consulta con un oncólogo que permita delinear los próximos pasos, su situación cotidiana se ha vuelto cada vez más compleja. En una imagen que también circuló en redes, el artista cuenta que el tumor, ubicado en la zona de la cadera, le provoca dolor constante y pérdida de fuerza en la pierna, lo que dificulta acciones básicas como caminar, trabajar o incluso mantenerse de pie.

“La realidad hoy es que los estudios, tratamientos y traslados tienen un costo muy alto”, señaló. En ese contexto, explicó que no cuenta con los recursos necesarios para sostener el proceso médico sin ayuda. Por eso, apeló a la solidaridad de la comunidad tucumana, que durante años lo acompañó en la peatonal. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias lorenzoalderete.

A pesar del cuadro, Lorenzo mantiene un mensaje de fortaleza. “Voy a seguir peleando”, aseguró, al tiempo que agradeció cada gesto de apoyo recibido. 

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