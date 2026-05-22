Palta: los mejores métodos para conservarla por más tiempo cuando ya están cortadas

En los últimos años la palta se convirtió en una de las frutas predilectas de los argentinos. Pero es sabida la dificultad que implican los tiempos de este fruto que requiere de un tiempo justo para su madurez. Otra de las complicaciones está relacionada a las formas de conservación: una palta entera puede ser demasiado para una comida, por lo que suele comerse una mitad y guardar la otra.